TENIS – Pljičak, Mikrut i Šodan donijeli Hrvatskoj broncu

Hrvatska muška teniska reprezentacija do 18 godina osvojila je treće mjesto na završnom Summer Cupu 2021. godine u Rimu. Summer cup međunarodni je timski događaj koji organizira i održava Tennis Europe diljem kontinenta tijekom ljetnih mjeseci te je tako najveći juniorski momčadski teniski turnir u Europi. Mladi hrvatski reprezentativci Mili Poljičak (17), Luka Mikrut (17) i Ivan Šodan (17) predvođeni izbornikom Nikolom Žgaljićem svoje uspješno putovanje započeli su u slovačkim Pieštinama, gdje su u skupini C krenuli s borbom u kvalifikacijskom djelu turnira. Prvi protivnik Hrvatskoj bila je Estonija koju su naši tenisači s lakoćom pobijedili s 3:0, a nakon toga su u polufinalnom okršaju savladali Španjolsku rezultatom 2:1. Pobjednički niz nastavili su pobjedom nad Rusijom s 2:1, a to je ujedno bio i najvažniji test skupine. S ove tri pobjede naši talentirani igrači osigurali su prvo mjesto u skupini i put u Rim na završnicu kupa. U Rimu ih je dočekao težak ždrijeb, a u iscrpljujućem meću protiv Portugala nakon 6 sati igre savladali su Portugal s 2:1. U polufinalnom meču splitsko- makarski trojac nije uspio napraviti završni korak te su poraženi od svojih protivnika iz Srbije rezultatom 2:1. Posljednjeg dana iako iscrpljeni od dugog i napornog tjedna uspjeli su s uvjerljivih 3:0 savladati Njemačku. Naši mladi reprezentativci su tako osigurali Hrvatskoj prvu brončanu medalju na Tennis Europa Summer Cup-u.

Ovim velikim uspjehom Poljičak, Mikrut i Šodan su pokazali kako će u vremenu koje dolazi biti pravi nasljednici Čilića, Čorića, Pavića, Mektića i Dodiga koji su na Olimpijskim igrama u Japanu osvojili zlatnu i srebrenu medalju.

Jakov Kovačević