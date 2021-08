DAMIR KOPIĆ IZLAŽE U GALERIJI GOJAK – Izložba Morske vile 11. kolovoza u 20.30 sati

U srijedu, 11. kolovoza u 20.30 sati u Galeriji Gojak otvara se još jedna ovogodišnja izložba. Publici će se predstaviti akademski slikar- grafičar Damir Kopić (Zagreb, 1969.). Diplomirao je 1996. godine na zagrebačkoj Akademiiji likovnih umjetnosti u klasi prof. Frane Para. Samostalno izlaže od 1994. godine.

Izložba “Morske vile” jedanaesta je samostalna izložba Damira Kopića. Publici se predstavlja s 18 ulja na platnu. Izložena djela prepoznatljiva su po specifičnom likovnom rukopisu koji se temelji na znalačkom vladanju likovnom tehnikom ulja, a karakterizira ih atmosfera posebnog nadahnuća.

Izložba se realizira u sklopu programa Makarskog kulturnog ljeta 2021. Ostaje otvorena do 28. kolovoza 2021. Za posjet je otvorena radnim danom od 9 do 12 i od 18 do 20 sati.

J.G.