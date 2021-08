EUROPSKO PRVENSTVO U BRDSKOM BICIKLIZMU Ivan Okmažić u reprezentaciji Hrvatske

Prvi put u povjesti makarskog individualnog olimpijskog sporta jedan naš junior nastupa na Europskom Prvenstvu u biciklizmu. Ivan Okmažić najmlađi reprezentativni junior Hrvatske, ovoga puta u brdskom biciklizmu – MTB XCO ( jer je on i u cestovnoj postavi državne reprezentacije, nastupa u Novom Sadu (Srbija), a to je prvi put da oni organiziraju takvu manifestaciju sa preko 500 biciklista , i to na Petrovaradinskoj tvrđavi od 12. do 15. kolovoza 2021. godine. Staza trke ide po bedemu povjesne tvrđave, vodi kroz podzemne tunele, a natjecatelji prolaze tik uz gledatelje, a to će biti novo iskustvo za bicikliste i gledatelje. Kompletan program trke Europskog prvenstva u brdskom biciklizmu može se gledati na: novisadmtb2021.lcom.

Iz makarskog kluba pozivaju one koji su u prilici da dođu bodriti Ivana i 5-člani hrvatski tim, i uživaju u vrhunskoj predstavi , očekujući uspješan nastup Ivana i ostalih hrvatskih biciklista.

J.K.