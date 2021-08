POLUFINALE KUPA NS ŽSD – Zmaj nakon jedanaesteraca u finalu

Zmaj-Uskok 0:0, 3:1 nakon izvođenja jedanaesteraca

Makarska. Igralište na GSC. Bez gledatalja.

Sudac: Renato Lacić (Split). Pomoćnici: Taraš i Barić. Delegat: Šimić.

Izvođenje jedanaesteraca:

Teklić 0 : 1, Rašić 1 : 1, Štimac – Bartulić brani, 2:1 Šalinović, Maretić – Bartulić brani, 3:1 Bauk, Štimac – Bartulić brani, Grubišić – neprecizan.

Zmaj: Bartulić, Čović (od 46. Bauk), Lozina, Kovačević (od 86. Gojak), Kovačić (od 27. Serdarević), Brnić, Šalinović, Mihanović, Okić (od 61. Tomaš), Rašić, Božić. Trener: Vik Lalić.

Uskok: Milaković (od 90. Baturina), Danolić, Šošić (od 90. Vujčić), Teklić, Jurenić (od 76. Maretić), Gilić Kuko, Božinović (od 61. Katuša), Čubelić, Štimac, Mikulić, Grubišić. Trener: Ivan Juras.

Najbolji igrač: Josip Bartulić (Zmaj).

Zmaj će u finalu Kupa NSŽSD igrati protiv Dugopolja, Makarani su nakon izvođenja udaraca sa bijele točke bili bolji od kliškog Uskoka . Nakon isteka 90 minuta igre mreže se nisu tresle, a o pobjedniku ovog susreta odlučivali su udarci sa bijele točke. Za goste je pogodio samo Teklić, a vratar „crvenih“ Josip Bartulić obranio je udarce Maretića i Štimca, Rašić, Šalinoviić i Bauk bili su precizni pa je Zmaj na koncu zasluženo slavio s 3:1.

Nakon početnog ispitivanja snaga domaći su u 12. minuti imali prvu prigodu, no udarac Brnića nije bio precizan. Nakon pola sata igre Brnić izbija sam ispred Milakovića koji sjajnom obranom svoju mrežu drži netaknutom. U 34. minuti nakon prekršaja na igraču Zmaja Štimac ubacuje loptu u mrežu Bartulića, nakon mahanja signalizacije pomoćnika Taraša glavni sudac Lacić nije priznao pogodak što je izazvalo burne reakcije igrača i klupe Uskoka. Stipe Brnić ni iz trećeg pokušaja nije uspio savladati Milakovića, njegov udarac odlazi uz samu vratnicu gostiju. Grubišić za goste prijeti u 44. minuti, obrana Zmaja izbacuje loptu u korner. Na početku drugog poluvremena gosti su bili blizu pogotka kada je udarac Ćubelića završio na gredi Bartulića. Đoker sa klupe Zmaja Darko Tomaš prekršajem je u 65. minuti zaustavljen u kaznenom prostoru gostiju pa je sudac Lacić opravdano pokazao na bijelu točku. Udarac kapetana domaći Danijela Rašića sa 11 metara obranio je Milaković. Do kraja utakmice još su Brnić i Kovačević mogli dovesti svoju momčad do prednosti, ali njihovi udarci nisu bili precizni.

Zmaj će tako nakon što je 2009. igrao zadnje finale Kupa i izgubio od Splita imati priliku osvojiti titulu protiv Dugopolja, finalna utakmica odigrat će se 18. kolovoza (srijeda), a o domaćinu ovog susreta odlučit će Izvršni odbor NS ŽSD.

Jakov Kovačević / IvoR