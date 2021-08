REAGIRANJE IZVOĐAČA RADOVA IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA NA ZELENKI – Zbog nedostavljanja projektne dokumentacije narušena je dinamika radova

Ovlašteni predstavnik zajednice ponuditelja Titan Constructa d.o.o. Zagreb, i Builder d.o.o. Makarska, koja je ujedno i glavni izvođač radova izgradnje dječjeg vrtića na Zelenki reagirala je na navode vijećnika Joze Vranješa iznesene u članku objavljenom na našem portalu dana 4.8.2021 (Jasna Morović) vezanom za izgradnju dječjeg vrtića na Zelenki.- Naša tvrtka je ovlašteni predstavnik zajednice ponuditelja Titan Constructa d.o.o. Zagreb, i Builder d.o.o. Makarska, koja je ujedno i glavni izvođač radova izgradnje dječjeg vrtića na Zelenci. Joze Vranješ netočno navodi da se ne poštuje dinamika gradnje jer to ne odgovara istini. Razlog zbog kojeg je narušena dinamika radova leži u nedostavljanju projektne dokumentacije koja niti do današnjeg dana nije u potpunosti dostavljena. G. Vranješ na sjednici Vijeća navodi da je izvođač uveden u posao u drugoj polovici ožujka. No to je bilo jednostrano uvođenje, jer nam tada nije dostavljena kompletna projektna dokumentacija te se sukladno zakonu o obveznim odnosima, zakonu o gradnji i posebnim uzancama o građenju (uzanca 11 i 45) smatra da uvođenje u posao nije izvršeno. G. Vranješ je znao da grad ne posjeduje kompletnu projektnu dokumentaciju te je svejedno inzistirao da se krene s radovima. Pretpostavljamo da su razlog tome bili nadolazeći izbori. Mi se nismo složili s uvođenjem u posao, ali smo partnerski pristupili početku radova te naglasili da će službeni rok početka radova biti kada nam se dostavi kompletna projektna dokumentacija i da rok ne teče. G. Vranješ je od početka upoznat tom problematikom te je u više navrata napomenuo da će se projekti dostavljati u hodu. S tim se nismo složili te smo naglasili da je ovo preozbiljan projekt da bi se na takav način izvodio.

Dana 30. 4. 2021. zbog svega navedenog smo g. Vranješu i gradu Makarskoj poslali službeni dopis u kojem navodimo problematiku i tražimo dostavu kompletne projektne dokumentacije, no do današnjeg dana nismo zaprimili odgovor od g. Vranješa. Stoga je vrlo nekorektno od g. Vranješa da iznosi neistine i postavlja tendenciozna pitanja sadašnjem gradonačelniku, iako i sam zna glavni uzrok problema. Nismo član niti jedne stranke niti nas politika zanima, no tendenciozna pitanja i konstatacije g. Vranješa ukazuju na političke motive u kojima ne želimo sudjelovati te nećemo dopustiti politička prepucavanja preko naše tvrtke i ovog važnog projekta.

Vrlo je izvjesno da će doći do produženja rokova izgradnje vrtića zbog gore navedenih razloga na koje nismo mogli utjecati. Sukladno zakonu mogli smo u više navrata zaustaviti radove i u građevinski dnevnik upisati zastoj radova što bi bio veliki trošak Naručitelju. No nama je cilj završiti ovaj projekt na obostrano zadovoljstvo te u što kraćem mogućem roku.

Slažemo se s izjavom gradonačelnika da svaki izvođač treba biti kažnjen ukoliko prekrši ugovor, no rok izvođenja radova ne ovisi uvijek o izvođaču, već i o naručitelju te da li je naručitelj ispunio sve svoje ugovorne obaveze prije samog početka radova i tokom radova. Nažalost u našem slučaju nije, te se nadamo da će se na nadolazećem slijedećem sastanku na obostrano zadovoljstvo razriješiti tekuća problematika te definirati obaveze ugovornih strana – navodi se u demantiju kojeg je potpisala predsjednica Uprave, Caroline E. Mamić, ovlašteni predstavnik zajednice ponuditeljaTitan Constructa d.o.o. Zagreb, i Builder d.o.o. Makarska.

MP/IvoR