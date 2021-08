SUSRET S JOSIPOM ŠABIĆ, MAKARSKOM SOPRANISTICOM, UOČI NEDJELJNOG KONCERTA – ‘Staru franjevačku crkvu ispunit će lirske i dramske arije, dat ću sve od sebe da publici bude lipo’

Makarska se diči svojim glazbenim umjetnicima, a mlada sopranisticatu kolajnu čini još zanimljivijom.

Grad Makarska kroz Makarsko kulturno ljeto i druge priredbe rado otvara vrata nadarenim glazbenicima tako se i Josipa ovih dana priprema zajedno s pijanisticom Hanom Vlaho za svoj solistički nastup u nedjelju u 21 sat u Staroj franjevačkoj crkvi.

Glazbena priča 26-godišnje sopranistice s Potoka počela je dok je bila desetogodišnjakinja.

- Osjetila sam da me pjevanje jako raduje, u svemu mi je velika potpora bio pok. ujak Duje Gilić. Bili su to lijepi dani dok smo zajedno pjevali ‘Vukovi umiru sami’ – prisjeća se Josipa, a u očima se cakle suze.

Kao 12-godišnjakinja pobjeđuje na makarskom ‘Prvom pljesku Makarske rivijere’, a to je dodatno uvjerava da je pjevanje njezina ljubav, u tome vidi svoj poziv.

Tim putem nastavlja. Završila je osnovnu i srednju glazbenu školu u Makarskoj. Nakon prebiranja po gitari njezin puni lirski sopran modelira prof. Božo Župić, a potom upisuje Umjetničku akademiju u Splitu – Glazbeni odjel i u stručnim je rukama prof. Nelli Manuielko.

Njezina nadarenost i ustrajnost su prepoznati i nagrađeni, i odlazi na međunarodnu razmjenu u Sofiju, gdje nakon godine studija na bugarskoj Glazbenoj akademiji u klasi prof. Mariane Penchevae, ove jeseni kreće na drugu godinu specijaliziranog studija. Nakon toga želja joj je upisati Operni studio za mlade pjevače dalje u inozemstvu, a čime joj se otvara mogućnost školovanja i dobivanja uloga.

Josipa iskreno kaže da je boravak u dvomilijunskoj Sofiji lijep, zanimljiv, ali i da je brusi kako u stjecanju znanja tako snalaženju u životu, posebno u uvjetima koje nameće korona. Ipak, ima prijatelje, puno njih su iz Bugarske. Među njima se ističe glazbenik Atanas Gendov, jer uz to što je svestrana osoba dobro govori hrvatski jezik, a što Josipi znači puno u trenucima kada je obuzme sjeta za rodnom Makarskom.

- Pred makarskom publikom ovo mi nije prvi nastup, imala sam koncert zajedno s makarskim umjetnikom veteranom Aleksandrom Srzićem, a on me podržava od prvog dana na mom umjetničkom putu. Zna koliko me pjevanje ispunjava – zahvalna je Josipa.

Za skorašnji nastup vježba do dva sata dnevno jer želi publici ponuditi svu raskoš svog soprana.

- Ljudi često olako doživljavaju pjevanje, kao nešto lako. A, to uopće nije slučaj. Sasvim je suprotno. Moram biti u dobroj fizičkoj kondiciji za iznijeti nastup, a da se glas ne ošteti, jer nema popravka. On je živi instrument. Prošlo je vrijeme debelih pjevača, kondicija je prevažna za svakog pjevača – otkriva nam mlada sopranistica, vrijedan biser, vjerojatno jedina u Makarskoj.

I ne ispunjavaju samo arije poput La boheme njezin glazbenu dušu. Rado odluta u Olivera i ‘Kad mi dođeš ti’, a nama je stigla Josipa i podarit će najljepše od sebe. A mlada makarska umjetnica spremna je i za daljnje izazove. Kaže, korak po korak, nije bitna veličina kazališta, već ljudi koji ga čine i pozitivan duh.

Piše i foto: Jasna Morović