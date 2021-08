JUNIORI ZMAJA U BAŠKOJ VODI – Potopili Uraniju

Kup NSŽSD 1/16 F

Urania - Zmaj 1 : 9 (1 : 5)

Baška Voda. Igralište Ante Jurišić-Ako. Bez gledatelja.

Sudac: Mateo Budić (Kaštela).

Strijelci: 0:1 Čović (3.), 0:2 Mihalj (10.), 1:2 T. Staničić (19.), 1:3 Mihalj (31.), 1:4 Rudelj (34.- KU), 1:5 Rudelj (42.), 1:6 Mihalj (53.), 1:7 Opačak (56.), 1:8 Mihalj (85.), 1:9 Botica (90.).

Urania: Šipić, R. Staničić, Radić, Čovo, Ribarević, T. Staničić, Mandušić (od 63. Granić), D. Staničić,Roso, Vukić, Lesandrić. Trener: Alen Kljenak.

Zmaj: Ivanac, Jerčić, Biličić, Antunović, Nikoluć (od 77. Lelas), Rašić (od 77. Gilić), Puharić (od 51. Opačak), Čović, Mihalj, Rudelj (od 85. Topić), Botica. Trener: Ivan Carević.

Nakon pionira i juniori Zmaja izborili su iduće kolo kup natjecanja Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske. Na gostovanju u Baškoj Vodi s visokih 1:9 savladali su domaću Uraniju, a da su iskoristili još poneku prigodu mogli su postići dvoznamenkasti broj pogodaka. Već od početka utakmici vidjelo se da su igrači Ivana Carevića bolje fizički pripremljeni, a pogodcima Čovića i Mihalja na otvaranju susreta došli su do početne prednosti. Malu nadu domaćima donio je Teo Staničić, kada je u 19. minuti smanjio na 1:2, no do odlaska na odmor mreža domaćih tresla se još tri puta. I u nastavku su gosti bili nadmoćniji, a reviju pogodaka za konačnih 1:9 postavio je Andrija Botica u zadnjoj minuti utakmice.

J. Kovačević/arhiva MP