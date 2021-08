TREĆA HNL – JUG, 1. KOLO – Početni poraz Zmaja

Ploče. Igralište Jadranovo. Gledatelja: 250.

Sudac: Mario Jadrijević (Glavice).

Strijelac: 1:0 Theodosiou (36.).

Jadran LP: Topić, Marić, Krstičević, Raič, Kalfić, Primorac (od 58. Raguž), Musulin, Kordić, Romić (od 85. Dulaj), Nikolac (od 67. Krešić), Theodosiou (od 85. Žerić). Trener: Mario Oršulić.

Zmaj: Bartulić, Lozina, Serdarević (od 46. Bauk), Kovačević (od 80. Rudelj), Tomaš, Kovačić (od 71. Čović), Brnić (od 71. Mihalj), Šalinović, Mihanović (od 87. Sokol), Rašić, Božić. Trener: Vik Lalić.

Najbolji igrač: Giorgos Theodosiou (Jadran LP).

Na otvaranju sezone Jadran LP je u Pločama jednim, ali vrijednim pogotkom savladao makarski Zmaj i tako ostvarili startnu pobjedu u novoj sezoni. Jedan zgoditak plavima s ušća Neretve donio je tri vrijedna boda, a strijelac je bio Cipranin Giorgos Theodosiou u 36. minuti utakmice nakon odličnog dodavanja Romića. Kalfić je pred kraj poluvremena izbio sam ispred Bartulića, ali se nije najbolje snašao i prigoda je otišla u nepovrat. Nastavak je u potpunosti pripao gostima iz Makarske koji su imali terensku nadmoć, znatno veći posjed lopte, no to nisu uspjeli materijalizirati. Najveću priliku za to imao je Stipe Brnić u 63. minuti, ali se nije najbolje snašao ispred vratar domaćih Topić koji je lako zaustavio njegov pokušaj. Na kraju, uz osmijeh domaći su došli do pobjede, a to su i priželjkivali dok igrači Vika Lalića imaju za čime žaliti. Jadran je imao četiri udarca u okvir vrata, a Zmaj samo jedan, plavi su napravili 10, a crveni 15 prekršaja.

J. Kovačević/arhiva MP