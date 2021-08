SVJETSKI GLAZBENIK NA MAKARSKOJ POZORNICI ODUŠEVIO I RASPLESAO PUBLIKU NOŠENU MAKEDONSKIM ETNO ZVUCIMA – Kril Džajkovski i bend veliki u umjetnosti, a zahvalni na pozivnici 13. METNO

Veliko ime u glazbenom svijetu kao što jeu pratnji uličnog bendaostavio je bez daha, a potom i rasplesao publiku na Spomeniku na Glavici na 13. Metno, u organizaciji FA Tempet.

Glazbena uvertira Festivala bile su članice Vokalne skupine FA Temept u pratnji Điger benda, podsjetivši zaljubljenike u etno melos koliku radost im donosi darivanje glazbe. Uz vizuale makarske umjetnice Nine Rice, pozornica je tradicionalno izgledala čarobno, a Festivalu je i ove godine svoju DJ notu dao Emir Fulurija.

Džajkovski ima svoj prepoznatljiv glazbeni izričaj. Spaja makedonski etno melos s tehnom i reggeom, stvarajući time umjetnost na čijim zvukovima svi koji je vole mogu letjeti i doživjeti makedonska prostranstva.

- Presretni smo da je bilo lijepa večer i meteorološki. Lijepo je vidjeti sretne glazbenike i oduševljenu publiku kojoj glazba ne da mira već zove na ples. Uistinu je bila pozitivno uzavrela atmosfera, a to i jest naš cilj. Džajkovski je fascinatna osoba. Tako velik glazbenik, a skroman i jednostavan u duši bio je zahvalan što može nastupiti na Metnu. S druge strane, to nam je priznanje i znak da je Makarska poželjna svjetskim imenima – zadovoljno će Any Carević Grbić, predsjednica FA Tempeta, najavljujući radionice hrvatske narodne glazbe od 3. do 5. rujna, a vodit će ih prof. Vidoslav Bagur i dr.sc. Joško Ćaleta.

Jasna Morović/IvoR