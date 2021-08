ZAGORA POVELA KOLO – Minimalni poraz Zmaja i Uranije

Utakmicama 1. kola krenulo je prvenstvo 3. HNL-Jug koje se zadnji put igra u ovom obliku jer će se iduće sezone igrati jedinstvena Treća HNL. Prvak ove lige može kroz kvalifikacije izboriti plasman u 2. HNL, a imat će zajedno sa još dva najbolje plasirana kluba ukoliko imaju uvjete igrati u trećem nogometnom rangu. Većina sadašnjih trećeligaša igrat će u 4. ligi, a neki od njih mogu završiti i u petom nogometnom razredu.

Nogometaši Zagore pod vodstvom novog trenera Zorana Slavice prezentirali su vrlo dobru igru protiv Vodica i pogodcima Božića, Lukića i Sablića slavili sa visokih 3:0. Na otvaranju nogometne sezone Zmaj je gostovao kod Jadran LP u Pločama, plavi sa ušća Neretve su jednim ali vrijednim pogotkom došli do tri startna boda. Zadar će povratak u trećeligaško društvo pamtiti po pobjedi nad Uranijom, a pobjedu su zapečatili odmah na otvaranju utakmice. Sloga je u Dubrovniku iskoristila grešku kapetana GOŠK Dubrovnika Dalibora Kristića i ostvarila vrijednu pobjedu, u zadnjim trenucima susreta sudac je isključio domaćeg Cicijelja i gostujućeg Vukovića. Drugu pobjedu u gostima ubilježio je povratnik iz Druge lige Junak , u Ivanbegovini je u sridu pogodio bivši igrač Hajduka i Solina Ivan Mastelić. U derbiju Zadarske županije slavio je Hrvatski vitez, na isteku prvog poluvremena momčad iz Posedarja je došla do početne prednosti koju je do kraja utakmice još i povećala. Hrvace su bile bolje u prvom, a Neretva u drugom poluvremenu pa je podjela bodova realan ishod ovog zanimljivog susreta. Na Klisu je Uskok porazio prošlosezonskog prvaka Neretvanca, za Klišane je bila sretna 13. minuta kada je Zvonimir Teklić pogodio mrežu Katića.

Rezultati:

Zagora – Vodice 3 : 0, Jadran LP – Zmaj 1 : 0, Zadar – Urania 1 : 0, GOŠK Dubrovnik 1919 – Sloga 0 : 1, Kamen – Junak 0 : 1, Primorac – Hrvatski vitez 0 : 2, Hrvace – Neretva 2 : 2, Uskok – Neretvanac 2 : 1

U subotu 4. rujna će povodom proslave 100 godina Zmaja u Makarskoj prijateljsku utakmicu odigrati Zmaj i Hajduk, a prvenstvenu protiv Uskoka Makarani će odigrati sutra (1. rujna) na GSC sa početkom u 19,00 sati.

J. Kovačević/IvoR