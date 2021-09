NOĆNA AKCIJA MAKARSKOG HGSS-A Unesrećeni izletnik spašen iznad Medova Doca

HGSS Stanica Makarska noćas su spasili mladića iznad Medova Doca.

Naime, 1. rujna u 1:37 sati posredstvom Centra 112, a od strane PGP Imotski, makarski HGSS je dobio dojavu kako je mladić, izletnik, iznad mjesta Medov Dolac u lovačkoj kući i u jako lošem stanju te da mu je prijeko potrebna hitna pomoć. Odmah po dojavi alarmirani su svi spašavatelji HGSS stanice Makarska, gdje u vrlo kratkom roku njih 10 izlazi na teren te uz pomoć djelatnika PGP Imotski dolaze do unesrećene osobe. Istoj pružaju prvu pomoć te je spremaju za transport. Transport je trajao 45 min po grubom terenu do prvog pristupačnog dijela gdje unesrećenu osobu preuzimaju djelatnici HMP Šestanovac.

- Ovim putem još jedan put apeliramo na sve zaljubljenike u prirodu da, ako je to moguće, ne odlaze sami u planinu. Isto tako napominjemo kako je bitno što bolje se pripremiti za sve uvjete boravka u prirodi – poručuju iz makarskog HGSS-a.

J.M./Facebook HGSS Stanica Makarska