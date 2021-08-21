BOGAT PROGRAM PROSLAVE 100. GODIŠNJICE ZMAJA OD 3. DO 4. RUJNA – Izložba fotografija, gostovanje Hajduka i potpisivanje Ugovora o suradnji, prijateljske utakmice, vatromet..

Objavio: Datum objave: 02 rujna 2021
BOGAT PROGRAM PROSLAVE 100. GODIŠNJICE ZMAJA OD 3. DO 4. RUJNA – Izložba fotografija, gostovanje Hajduka i potpisivanje Ugovora o suradnji, prijateljske utakmice, vatromet..
Grupa makarskih mladića u parku Osejava 10. srpnja 1921. godine osnovala je Nogometni klub Zmaj Makarska. Tonći Vusio izabran je za prvog predsjednika kluba, a u upravu osim predsjednika Vusija još su ušli Nikola Smodlaka, Toni Osredkar, Luka Klarić, Ivan Raffanelli i Ivan Dragičević. Ime Zmaj je prihvaćeno između prijedloga poput „Plamen“ i „Iskra“, a osnivači su, i ne znajući prihvatili simbol zmaja kojeg je u svom grbu imala i drevna obitelj Kačića. Nitko ne može osporiti da je nogomet, ta najvažnija sporedna stvar na svijetu, od tada bio i ostao najpopularniji sport u Makarskoj. I tako će se ovog vikenda obilježiti prvih 100 godina Zmaja, a centralni dio proslave bit će u subotu 4. rujna 2021. godine kada će se na Gradskom sportskom centru Makarska odigrati prijateljska utakmica između Zmaja i najdražeg gosta Makarskog primorja – Hajduka.

Program proslave 100. godišnjice Zmaja

PETAK, 3. 9. 2021.

OTVARANJE IZLOŽBE FOTOGRAFIJA HRNK ZMAJ 1921. – 2021. U 14.30 SATI / GRADSKA GALERIJA GOJAK

DRUŽENJE S IGRAČIMA HAJDUKA /  RIVA/ 19 SATI

SUBOTA, 4. 9. 2021.

10 SATI – NOGOMETNA UTAKMICA NA GSC-U MAKARSKA / MALO IGRALIŠTE S UMJETNOM TRAVOM/, SPECIJALNA MOMČAD HNK HAJDUK (ČLANOVI UDRUGE SINDROM DOWN 21 SPLIT) I SPECIJALNA MOMČAD HRNK ZMAJ / ČLANOVI UDRUGE SUNCE MAKARSKA

12 SATI – POTPISIVANJE UGOVORA O SPORTSKO – POSLOVNOJ SURADNJI IZMEĐU HNK HAJDUK I HRNK ZMAJ / GRADSKA VIJEĆNICA

16.10 SATI – SVEČANI DEFILE POLAZNIKA I TRENERA ŠKOLE NOGOMETA HNK ZMAJA / GSC/

16.30 SATI – PRIGODNI PROGRAM MAKARSKE GRADSKE GLAZBE / GSC, GLAVNI TEREN

17 SATI – PRIJATELJSKA NOGOMETNA UTAKMICA U POVODU 100. OBLJETNICE HRNK ZMAJ, HRNK ZMAJ – HNK HAJDUK

19 SATI – VATROMET

 

 

J. Kovačević

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