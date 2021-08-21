BOGAT PROGRAM PROSLAVE 100. GODIŠNJICE ZMAJA OD 3. DO 4. RUJNA – Izložba fotografija, gostovanje Hajduka i potpisivanje Ugovora o suradnji, prijateljske utakmice, vatromet..
Program proslave 100. godišnjice Zmaja
PETAK, 3. 9. 2021.
OTVARANJE IZLOŽBE FOTOGRAFIJA HRNK ZMAJ 1921. – 2021. U 14.30 SATI / GRADSKA GALERIJA GOJAK
DRUŽENJE S IGRAČIMA HAJDUKA / RIVA/ 19 SATI
SUBOTA, 4. 9. 2021.
10 SATI – NOGOMETNA UTAKMICA NA GSC-U MAKARSKA / MALO IGRALIŠTE S UMJETNOM TRAVOM/, SPECIJALNA MOMČAD HNK HAJDUK (ČLANOVI UDRUGE SINDROM DOWN 21 SPLIT) I SPECIJALNA MOMČAD HRNK ZMAJ / ČLANOVI UDRUGE SUNCE MAKARSKA
12 SATI – POTPISIVANJE UGOVORA O SPORTSKO – POSLOVNOJ SURADNJI IZMEĐU HNK HAJDUK I HRNK ZMAJ / GRADSKA VIJEĆNICA
16.10 SATI – SVEČANI DEFILE POLAZNIKA I TRENERA ŠKOLE NOGOMETA HNK ZMAJA / GSC/
16.30 SATI – PRIGODNI PROGRAM MAKARSKE GRADSKE GLAZBE / GSC, GLAVNI TEREN
17 SATI – PRIJATELJSKA NOGOMETNA UTAKMICA U POVODU 100. OBLJETNICE HRNK ZMAJ, HRNK ZMAJ – HNK HAJDUK
19 SATI – VATROMET
J. Kovačević