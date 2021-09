ZMAJ I USKOK NA GSC-U MAKARSKA – Podijelili bodove

Treća HNL-Jug, 2. kolo

Zmaj - Uskok 1 : 1 (1 : 1)

Makarska. Igralište na GSC-u. Gledatelja: 50.

Sudac: Jurica Matoš (Solin) 6,5.

Strijelci: 0:1 Teklić (14.), 1:1 Tomaš (18.).

Zmaj: Bartulić 7, Lozina 6,5, Tomaš 7,5, Kovačić 7, Brnić 7, Šalinović 7, Rudelj 6,5 (od 61. Okić 6), Mihanović 6,5 (od 81. Serdarević -), Bauk 6,5 (od 61. Kovačević 6,5), Rašić 7, Božić 6,5. Trener: Vik Lalić 7.

Uskok: Milaković 7, Katuša 6 (od 86. Mihovilović -), Šošić 6 (od 62. Štimac 6,5), Teklić 7, Gilić Kuko 6,5, Božinović 6,5 (od 83. Radovinković -), Čubelić 7, Budalić 7, Grubišić 6,5, Vučemilović Grgić 7, Mikulić 6,5 (od 83. Vujčić). Trener: Ivan Juras 7.

Najbolji igrač: Darko Tomaš (Zmaj).

Zmaj i Uskok odigrali su u Makarskoj u ranijem terminu prvenstvenu utakmicu 2. kola 3. HNL-Jug, a razlog je dolazak Hajduka u subotu na proslavu 100 godina Zmaja. Početak susreta protekao je u laganoj terenskoj nadmoći domaćih, a pokušaji Lozine u 6. i Brnića u 9. minuti nisu predstavljali veću opasnost po vrata Uskoka. Klišani su u 14. minuti došli do prednosti, na dodavanje Grubišića Teklić sa 7-8 metara posprema loptu u prazna vrata domaćih za 0:1. Nakon početnog šoka domaći se vraćaju u igru u 18. minuti, Šalinović je izveo slobodni udarac i ubacio pred vrata gostiju, a nečuvani Tomaš zabija glavom za 1:1. Gosti su ponovo mogli u 41. minuti šokirati domaće kada je Grubišić izašao sam ispred Bartulića koji sjajnom obranom zaustavlja njegov udarac. Do odlaska na odmor prijetili su Rudelj i Kovačić, ali njihove udarce zaustavio je Milaković. Igrala se je 60. minuta kada se u dobroj prigodi našao Kovačić, ali njegov udarac nije bio precizan. Tri minute potom pokušao je i Lozina, no i ovoga puta siguran je bio vratar gostiju. Dvostrukom izmjenom trener domaćih Lalić pokušao je preokrenuti rezultat, ali od toga nije bilo veće koristi. Pred kraj utakmice Tomaš je mogao donijeti tri boda Zmaju kada se sam našao ispred Milakovića, ali je umjesto mreže promašio vrata Uskoka. U sudačkoj nadoknadi Teklić se mogao po drugi put upisati u strijelce, ali je sigurni Bartulić izbacio loptu u korner. Podjela bodova na kraju je najpravedniji ishod ovog borbenog i kvalitetnog dvoboja.

Jakov Kovačević/IvoR