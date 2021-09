COVID AMBULANTE – U centru i na Zelenki od 1. rujna promijenile radno vrijeme

COVID-19 ambulante na Trgu Hrpina i u Ličkoj ulici na Zelenki od 1. rujna promijenile su radno vrijeme. Radno vrijeme COVID ambulante u centru grada na adresi Trg Hrpina 1 je od 8 – 20 sati bez pauze, a na Zelenki na adresi Lička ulica 2 od 8-14 sati, također bez pauze.

Podsjetimo, u obje COVID ambulante mogu se obaviti PCR i brzi antigenski testovi. Uzimanje uzoraka je do 9,30 sati, a cijena PCR testa je 650,00 kuna. Cijena brzog antigenskog testa je 200,00 kuna, a rezultati su gotovi za 20 minuta. Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na broj +385 99 7474058 ili e-mail poliklinika.meditim@gmail.com .

Kako nam je potvrđeno u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo – ispostava Makarska, promjena u radnom vremenu za testiranje, iako smo zakoračili u rujan, nema. PCR testovi i dalje se mogu obaviti od ponedjeljka do subote od 7-8.30 sati, a brzi antigenski testovi od ponedjeljka do subote od 10.30-11 i 11.30 do 12 sati. Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na broj +385 21 612 716 ili +385 21 611 207.

Brzi antigenski testovi mogu se još uvijek obaviti i organizaciji Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije – ispostava Makarska i to u Domu zdravlja ili izlaskom na teren mobilnog tima kad su u pitanju veće grupe. Testiranja će biti dok postoji interes, a za sve informacije treba nazvati na broj +385 99 543 3532, rekli su nam u makarskoj ispostavi.

