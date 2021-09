FUTSAL – Novo vrijeme počelo s pripremama

Prošlosezonski futsal doprvaci Hrvatske momčad Novog vremena započela je sa pripremama za nastupajuću sezonu. Na prvom treningu trener Teo Strunje te njegovi pomoćnici Armando Škorlić i Toni Pašalić na raspolaganju su bili: vratari Filip Bašković, Jakša i Krešimir Herceg te igrači Mate Vuković, Vedran Kazazić, Toni Jelavić, Gabrijel Lasić, Roko Gašpar, Sven Anton Horvath i pojačanja Luka Suton, Blago Gašpar, Marin Sesar, Marin Musinov i Bartul Ora. Brazilac Pulinho pripremama bi se trebao priključiti 8. rujna, a Carlos Sanz nakon završetka Svjetskog prvenstva na kojem brani boje Venezuele.

U odnosu na prošlu sezonu članovi kluba više nisu Duje Bajrušović, Igor Osredkar, Rodrigo, Ante Sokol i Nikola Pašalić.

Prije početka treninga novoizabrani predsjednik Novog vremena Kristijan Dugandžić pozdravio je sve igrače, stručnog stožera i članove uprave. Pritom je naglasio da će uprava i u buduće ispunjavati sve dogovorene uvjete igračima, a to isto očekuje i od njih. Ciljevi u novoj sezoni su osvajanje trofeja, a sve manje od toga smatrat će neuspjehom. Za to ostvariti momčad će imati sve uvjete, a za to će biti potrebno maksimalno zalaganje nas svih. Trener Teo Strunje je naglasio da će prvi dio priprema proteći u podizanju fizičke pripremljenosti igrača, a održat će se u dvorani i po potrebi na terenima GSC-a u Makarskoj. Nakon toga, od 14. do 19. rujna pripreme se nastavljaju u Kupresu gdje će se raditi na uigravanju momčadi, a odigrat će se i nekoliko prijateljskih utakmica. Prva će biti u Širokom 12. rujna s domaćim BiH prvoligašem Hercegovcem, a na Kupresu će se sastati 16. 9. s Čulinovim mlinom te 18. rujna sa Seljakom iz Livna.

J. Kovačević/Ž. Kovačić