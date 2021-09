PRIJATELJSKA UTAKMICA NA 100. OBLJETNICU ZMAJA – Bijeli slavili u Makarskoj

Makarska. Igralište na GSC-u. Gledatelja: 1250.

Sudac: Marino Majstrović (Split). Pomoćnici: Čalo i Sokol.

Strijelci: 0:1 Diamantakos (60.), 0:2 Eduok (69.).

Zmaj: Brkulj, Lozina, Kovačević, Kovačić, Brnić, Šalinović, Rudelj, Okić, Bauk, Rašić, Božić (još su igrali: Bartulić, Antunović, Čović, Lozić, Serdarević, Tiago, Mihanović, Sokol, Mihalj, Kirevski, Ivanac). Trener: Vik Lalić.

Hajduk: Kalinić, Katić, Vuković, Dimitrov, Eduok, Dellova, Diamantakos, Elez, Škaričić, Domančić, Sahiti (još su igrali: Perić, Fossati, Čalušić, Pukstas, Hrgović, Čuić). Trener: Jens Gustafsson.

Završni dio proslave 100. godišnjice makarskog Zmaja uveličao je Hajduk, a prije početka utakmice Gradska glazba Makarska i polaznici Škole nogometa Zmaja prodefilirali su atletskom stazom Gradskog sportskog centra Makarska.

Uoči njezinoga početka predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić uručio je predsjedniku Zmaja Marku Ožiću- Bebeku poklone povodom 100 godina od osnivanja kluba.

Početni udarac na utakmici izveo je dugogodišnji igrač i funkcionar Zmaja Anđelo Ako Raffanelli, a publika ga je nagradila velikim pljeskom.

U prvih petnaestak minuta susreta igralo se uglavnom između kaznenih prostora, i bez većih opasnosti po vratare Brkulj i Kalinića. Prvu prigodu imali su gosti u 17. minuti, nakon udarca iz kuta pucao je Dimitrov, ali je obrana „crvenih“ blokirala njegov udarac. Brnić se u 21. minuti našao u idealnoj prigodi, nakon ubačaja Okića pucao je iznad vrata Kalinića. Novu izglednu priliku domaći su imali u 25. minuti kada je Kovačić umjesto mreže Hajduka pogodio vratnicu bijelih. Nakon pola sata igre zaprijetio je Vuković, no ni njegov udarac nije bio precizan. Početak nastavka protekao je u nadmoći igrača Jensa Gustafssona, a pokušaj Eduoka u 53. minuti nije predstavljao veću opasnost po vratara Zmaja Bartulića. Nakon duela Lozine i Vukovića u 59. minuti sudac Majstrović pokazao je na bijelu točku. Udarac s 11 metara izveo je Diamantakos, a Bartulić odbija loptu koja ponovo dolazi do njega i on je sa 7-8 metara posprema u mrežu Zmaja za 0:1.Splićani su u 69. minuti udvostručili prednost, nakon udarca Vukovića lopta se od vratnice odbija do snalažljivog Eduoka koji zabija za konačnih 0:2. Treneri Vik Lalić i Jens Gustafsson dali su priliku igrati svim raspoloživim igračima, a po rezultatu se vidi da su je bolje iskoristile pričuve Bijelih.

Dvodnevna fešta povodom proslave stoote obljetnice Zmaja, a koja je započela izložbom u Galeriji Gojak, okončana je velikim vatrometom na lukobranu.

Jakov Kovačević/IvoR