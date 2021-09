I ove jeseni Folklorni ansambl “Tempet” starta s malom školom folklora kojom njeguje i čuva našu tradiciju. Od Any Carević Grbić predsjednice FA Tempeta doznajemo da će probe voditi Ivan Josipović. Prva proba za malu školu folklora je 8. rujna u dvorani Arte. Mala škola za uzrast od 4 do 6 godina je u 17 sati, a za one starije od 7 do 10 godina u 18 sati. J.G.