APFEL PODUPLAO SPONZORSKI UGOVOR S HAJDUKOM – Bit će na prsima juniora u Ligi prvaka

Tvrtka Apfel i HNK Hajduk potpisali su novi sponzorski ugovor u Apfelovu supermarketu u Makarskoj. Po njegovu potpisivanju predsjednik Hajduka Lukša Jakobučiš je kazao:

– Zahvaljujem obitelji Pašalić, čestitam im što su ovdje tri generacije, a to je veliki uspjeh, kao i onome što su u poslu napravili. Tvrtka Apfel je pored OTP banke najdugovječniji sponzor Hajduka, što puno govori. Možda se Pašalić i ja najviše razumijemo jer je on privatni poduzetnik. Veseli me što je ušao u Hajdukovu zajednicu gdje daje velik doprinos klubu. Apfel će biti u ovoj sezoni na prsima juniora u Ligi prvaka, gdje je mjesto i njemu i juniorima – kazao je predsjednik „bijelih“ naglasivši ugovor poduplan u odnosu na prethodni.

Mijo Pašalić, prvi čovjek Apfela: – Hvala predsjedniku Hajduka Lukši Jakobušiću i Marinki Akrap čiji je dolazak odličan potez Hajduka, a i njezin. Ovo nam je 11. ili 12. predsjednik Hajduka s kojim surađujemo, a na to sam ponosan jer je to znak da volimo Hajduk. Zadnji Kup Hrvatske protiv Lokomotive je osvojen s logom Apfela na dresu, juniori su prošle sezone osvojili prvenstvo , također sa našim logom, a svima nam je želja da se dogodi ono najvažnije – osvajanje prvenstva nakon 16 godina. Mi to želimo, volimo Hajduk, a što su na druženju i utakmici pokazali Makarani.

Svečanom potpisu ugovora još su nazočili kapetan Hajduka Lovre Kalinić i prvotimac Filip Krovinović.

J. Kovačević/Ž. Kovačić