SLOGA, HRVATSKI VITEZ I JADRAN LP NA VRHU – Treće kolo igra se već u srijedu

Odigrano je 2. kolo Treće HNL-Jug, a klubovi nemaju previše vremena za odmor jer se već sutra (srijeda) igra 3. kolo. Domaće momčadi ostvarile su četiri pobjede, četiri susreta završila su remijem, a tek jedna pobjeda pripala je gostima. Na Parku mladeži u Splitu osladili su se nogometaši Jadran LP, „crveni“ su loše ušli u sezonu, a u Pločama su pogodili s pojačanjem s Cipra. Theodosiou je nakon pogotka Zmaju dva puta tresao mrežu Splita te izborio kazneni udarac. Zmaj i Uskok odigrali su ranije svoju utakmicu, a bodove su podijelili. Bila je ovo tvrda utakmica kao i ona u kupu, Teklić je ponovo bio strijelac dok je Tomaš donio bod Makaranima. Vodice su propustile osvojiti tri boda protiv dubrovačkog GOŠK-a koji je igrao bez Cicijelja i Žile. Za domaće je debitirao Alispahić, ako se može suditi po ova dva kola bio je ovo dvoboj momčadi koje čeka borba za opstanak. U rubriku s njima je i Urania koja je nakon poraza u Zadru na domaćem terenu odigrala neriješeno s Kamenom. Sloga je u Mravincima nakon vodstva Primorca od 0:2 preokretom došla do važnih bodova. Biograđani su od 8. minute igrali bez isključenog Ninčevića, a Mario Marović vraća se u prošlosezonsku formu. Dvije asistencije, izboren kazneni udarac i pogodak ugradio je u pobjedu od 4:2, Primorac je tako ostao jedini klub bez bodova. U derbiju kola na Podvornici su Neretvanac i Zadar odigrali bez pobjednika. Dva puta su se gosti vraćali i na koncu došli do vrijednog boda. Neretva je u Metkoviću slavila protiv prošlosezonskog drugoligaša Junaka, a igrom i zalaganjem potvrdili su da će na svakom susretu, bez obzira gdje se igralo, biti suparnik vrijedan uvažavanja. Hrvace su rutinski savladale Zagoru, teško je bilo očekivati da „crni“ upišu dva poraza u nizu na domaćem terenu. Hrvatski vitezovi melju sve od reda, trener Butić je u zadnjih 12 utakmica upisao 11 pobjeda. Protiv OSK-a su osvojili tri boda i to bez važnih igrača, Torbarine i Jurića.

Rezultati:

Split – Jadran LP 1 : 3, Zmaj – Uskok 1 : 1, Vodice – GOŠK Dubrovnik 1 : 1, Urania – Kamen 1 : 1, Neretvanac – Zadar 2 : 2, Sloga – Primorac 4 : 2, Neretvanac – Zadar 2 : 2, Hrvace – Zagora 2 : 0, Neretva – Junak 3 : 0, Hrvatski vitez – OSK 2 : 1

Poredak: Sloga 6, Jadran LP 6, Hrvatski vitez 6, Neretva 4, Hrvace 4, Uskok 4, Zadar 4, Zagora 3, Junak 3, OSK 1, Neretvanac 1, GOŠK Dubrovnik 1910 1, Zmaj 1, Split 1, Vodice 1, Urania 1, Kamen 1, Primorac 0

Iduće kolo igra se sutra (srijeda 8. rujna), Zmaj gostuje kod povratnika u 3. ligu Zadra, a ostali parovi su:

Zagora – Neretva, GOŠK Dubrovnik 1919 – Hrvace, Primorac – Vodice, OSK – Sloga, Uskok – Split, Kamen – Neretvanac, Junak – Urania.

J. Kovačević/IvoR