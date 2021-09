MAKARANI SLAVILI NA STANOVIMA – Zmaju tri boda u Zadru

3. HNL-Jug, 3. kolo

Zadar - Zmaj 0 : 1 (0 : 0)

Zadar. Igralište Stanovi. Gledatelja: 150.

Sudac: Luka Liković (Krvavac).

Strijelac: 0:1 Okić (68.).

Zadar: Pinčić, Iličić (od 75. Glavan), Rokov, Bugarija (83. Vukadinović), Banović, Blažević, Begonja, Jerbić, Bačkov, Zdrilić (od 64. Delija), Pranić. Trener: Želimir Terkeš.

Zmaj: Bartulić, Lozina, Kovačević, Tomaš (od 67. Barbosa Honorato), Kovačić (od 90. Šalinović), Brnić (od 67. Okić), Rudelj (od 84. Šalinović), Mihanović, Bauk, Rašić, Božić. Trener: Vik Lalić.

Najbolji igrač: Ševko Okić.

Zmaj je slavio u Stanovima u utakmici 3. kola Treće HNL-Jug, a za pobjedu u Zadru najzaslužniji je strijelac jedinog pogotka Okić, kao i siguran na vratima „crvenih“ Josip Bartulić. Unatoč pokazanoj želji s jedne i druge strane u prvom poluvremenu nije bilo previše izravnih udaraca prema vratima Zmaja i Zadra. Ni na početku nastavka ništa se bitno nije promijenilo, a onda je gostujući trener izmjenama u 67. minuti tražio rješenje i uspio u tome. Tek što su ušli u igru ovosezonska pojačanja Makarani su došli do prednosti, Philco je dodao loptu do Kovačića koji ju prosljeđuje za Okića, a on izlazi sam ispred Pinčića i zabija za 0:1. Zmaj je mogao i prije doći do prednosti, no Brnić nije još namjestio nišanske sprave. I domaći su imali svoje prigode, ali su svi njihovi pokušaji bili lak plijen za sigurnog Bartulića. Nakon posljednjeg zvižduka suca Likovića igrači i stručni stožer Zmaja burno su proslavili osvajanje tri velika boda.

J. Kovačević /arhiva MP