POČINJE DIGITALNI POPIS STANOVNIŠTVA – Do 26. rujna možete se popisati sami kroz sustav e-građani

Državni zavod za statistiku od 13. rujna do 17. listopada 2021. provodi prvi digitalni popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj.

Prvi digitalni popis provest će se u 2 faze i na 2 načina, a građani mogu sami izabrati način popisivanja.

Prva faza popisivanja kroz sustav e-građani trajat će do 13. do 26. rujna, a druga faza popisivanja, u kojoj popisivači izlaze na teren, trajat će od 27. rujna do 17. listopada.

Pozivamo sve građane da se samostalno popišu u prvoj fazi popisivanja kroz sustav e-građani. U tom razdoblju imat će priliku samostalno popisati sebe i sve članove svog kućanstva kad njima to najviše odgovara. Dovoljan je jedan član s vjerodajnicom kako bi popisao svoje kućanstvo i sve njegove članove.

Nakon ispunjavanja popisnog upitnika i uspješnog zaključivanja i slanja e-popisnice ispitanik će dobiti jedinstvenu kontrolnu šifru generiranu u trenutku predaje e-popisnice koja je dokaz uspješno provedenog popisivanja. Kontrolnu šifru treba zapisati na papir, poslikati ili isprintati i sačuvati do II. faze popisa(terenskog popisivanja) zbog kontrole obuhvata popisivanja.

Možete popisati svoje starije bližnje (roditelje, baku ili djeda ili nekog drugog) koji žive u drugom kućanstvu s njihovom vjerodajnicom. Pravilo kod e-popisivanja jest da se s jednom vjerodajnicom popisuje jedno kućanstvo.

Popis stanovništva temelji se na izjavi. Prema Zakonu o službenoj statistici svi podaci prikupljani u popisu stanovništva tajni su i upotrebljavat će se isključivo u statističke svrhe, drugim riječima, popis stanovništva nije osnova za ostvarivanje bilo kakvih prava i obveza.

Sve informacije dostupne su www.popis2021.hr.

