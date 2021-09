VISOKA POPUNJENOST VALAMAROVIH HOTELA U MAKARSKOJ – Plan je da Meteor ostane otvoren tijekom cijele godine

Nakon što je u proljeće završeno preuređenje obiteljskog hotela čija je investicija vrijedna ukupno 85 milijuna kuna, Valamar Meteor Hotel 4* svoja vrata gostima je otvorio 1. travnja ove godine. Od srpnja do danas odlično je popunjen i u planu je da ostane otvoren tijekom cijele godine.

Zanimalo nas je kakav je promet bio ove prve sezone nakon temeljitog uređenja hotela Meteor, ali i u ostalim Valamar hotelima u Makarskoj osobito s obzirom na poznate epidemiološke okolnosti i još uvijek manji broj avio-gostiju na turističkom tržištu.

Od srpnja pa sve do sredine rujna Valamar Meteor Hotel 4* kao i Dalmacija Sunny Hotel by Valamar 3* te Rivijera Sunny Resort by Valamar 2* bilježe vrlo visoku popunjenost. Ovog ljeta u Valamar hotelima u Makarskoj odmaralo se najviše gostiju iz Njemačke.

I Valamar Meteor Hotel ove godine ugostio je najviše gostiju iz Njemačke, oko 20 % od ukupnog broja gostiju, te 15-ak % gostiju iz Austrije. Na trećem mjestu po broju noćenja su domaći gosti, a zatim slijede Ukrajina, Poljska i Češka. Nažalost, izostali su u većem broju, tradicionalni avio-gosti iz Skandinavskih zemalja i Velike Britanije, odgovoreno nam je iz Imperial Riviere d.d.

Dalmacija Sunny Hotel otvoren je od 1. srpnja te bilježi vrlo visoku popunjenost, dok je struktura gostiju prema zemljama iz kojih dolaze bila vrlo slična kao i u Meteoru.

U Rivijera Sunny Resortu prednjače gosti iz Češke, a nakon njih gosti iz svih ostalih zemalja iz bližeg i daljeg susjedstva kao što su Poljska, Slovačka, Mađarska i BIH, uz značajan veliki porast gostiju iz Slovenije u odnosu na prijašnje sezone. Rivijera Sunny Resort također bilježi visoku popunjenost od otvaranja krajem lipnja do planiranog zatvaranja krajem rujna.

Budući da se planira da Meteor ostaje otvoren tijekom godine podsjetimo što je sve gostima na raspolaganju.

Poznati makarski hotel dobio je niz novih sadržaja i još višu kvalitetu smještaja. Investicija u Valamar Meteor Hotel obuhvatila je gradnju novog vanjskog bazena i proširenje postojećeg s novim sadržajima i atrakcijama prilagođenim obiteljskom odmoru kao i preuređenje unutarnjeg bazena s welness centrom koji će raditi u okviru Valamarovog koncepta Sun & Spa. Nakon što je u prvoj fazi investicije renovirano 111 soba, u drugoj fazi dovršeno je i uređenje ostalih 160 moderno opremljenih soba. Preuređeni su i dodatno opremljeni dječji klubovi te je implementiran Valamarov novi koncept hotelskog restorana – Mediterraneo. Uređena je i opremljena i MICE zona s ukupno 100 mjesta, rekonstruirana je terasa, uređen prilaz hotelu i dio parkirališta te je unaprijeđena hortikultura. Od novih sadržaja, posebno se ističe ponuda za obitelji s djecom, uključujući Super Maro – Valamarov program s potpisom koji sadržava zabavu i animaciju za djecu svih uzrasta, uključujući tinejdžere. U sklopu Valamar Meteor hotela gostima će na raspolaganju biti i Valamarov Stay fit program s najrazličitijim rekreativnim i fitness aktivnostima, kao i V Sport Point, s nizom atraktivnih sportova na jednom mjestu.

