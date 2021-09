PORAZ ZMAJA NA DOMAĆEM TERENU – R. Kujundžić i Lučić matirali Makarane

3. HNL- Jug, 4. kolo

Zmaj - Kamen 0 : 2 (0 : 1)

Makarska. Igralište na GSC-u. Gledatelja: 70.

Sudac: Stjepan Šušnjara (Sinj) 6,5. Pomoćnici: Pavlinović i Taraš. Delegat: Budimir.

Strijelci: 0:1 R. Kujundžić (22.), 0:2 Lučić (90+6).

Igrač utakmice: Frane Barbić (Kamen).

Zmaj: Bartulić 5,5, Mihanović 5,5 (od 86. Čović -), Lozina 6, Serdarević 5,5 (od 46. Šalinović 6), Tomaš 5,5, Kovačić 6, Brnić 6 (od 75. Kovačević -), Bauk 6, Rašić 6, Božić 5,5 (od 46. Okić 5), Rakić 5 (od 75. Sokol -). Trener: Vik Lalić: 6.

Kamen: Barbić 8, Klarić Dračar 7, Kilić 7, R. Kujundžić 7,5 (od 68. Kraljević -), Jonjić 7,5, Bilić 7,5, Žužul 7, Pirić 7 (od 86. Vzuković -), B. Kujundžić 7,5, Karin 7, Dumančić 7 (od 90.- Lučić -). Trener: Grgica Kovač. 8.

U odgođenoj utakmici Zmaj i Kamen u Makarskoj su odigrali sadržajan susret koji je na kraju otišao na stranu gostiju. Momčad iz Ivanbegovine je znala da nije lako dobiti „crvene“ na njihovu terenu ali su ipak imali recept kako doći do sva tri boda – kontranapadima. Na početku susreta malo su ponudili jedni i drugi, igralo se uglavnom između kaznenih prostora i bez većih opasnosti po vratare Bartulića i Barbića. Prva izgledna prilika donijela je prednost gostima, igrala se 22. minuta kada je na dodavanje Jonjića Roko Kujundžić sa 7-8 metara pospremio loptu iza leđa Bartulića za 0:1. Najbolju prigodu domaći su imali u 38. minuti, no snažan udarac Kovačića Barbić je izbacio u korner. Dvostrukom izmjenom na odmoru domaći trener Lalić je pokušao promijeniti tijek susreta, ali Šalinović i Okić nisu donijeli očekivani učinak. Sjajnom obranom istakao se vratar gostiju kada je u 64. minuti zaustavio udarac Tomaša s ruba kaznenog prostora. Branimir Kujundžić mogao je podebljati prednost kamena, ali njegov udarac odlazi uz samu desnu vratnicu Zmaja. U zadnjih petnaestak minuta domaći igrači opsjedaju vrata gostiju, a sigurni Barbić uz pomoć suigrača otklanja sve opasnosti od svojih vrata. Duboko u sudačkoj nadoknadi gosti su iz brzog kontranapada stavili točku na i, tek što je ušao u igru Lučić nakon što ga je sa desne strane uposlio B. Kujundžić prizemnim udarcem zabija za konačnih 0:2. Bila je ovo utakmica u kojoj je Zmaj upisao prvi poraz na domaćem terenu, s druge strane Kamen je došao do prve ovosezonske pobjede.

