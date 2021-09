OD 15. RUJNA – Promjene vezane za punktove i radno vrijeme Covid-19 ambulanti u Makarskoj

Covid ambulante na Trgu Hrpina i Ličkoj ulici rade još danas, a Poliklinika Meditim testiranja će od sutra 16. rujna obavljati na novoj lokaciji: u hotelu Meteor svakog dana od 8,00 -20,00 sati( poseban ulaz sa sjeverne strane hotela). Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona +385 (0)21 724 740. U hotelu Meteor moći će se obaviti PCR i brzi antigenski testovi. Uzimanje uzoraka je do 9,30 sati. Iz Poliklinike Meditim potvrđuju da će nakon što vide kakav je interes za testiranje u prvom tjednu rada na novoj lokaciji odlučiti hoće li biti promjena u radnom vremenu.

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo – ispostava Makarska promjena u radnom vremenu u odnosu na ljetni režim nema. PCR testovi i dalje se mogu obaviti od ponedjeljka do subote od 7,00-8,30 sati, a brzi antigenski testovi od ponedjeljka do subote od 10,30-11,00 i 11,30 do 12,00 sati. Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na broj +385 21 612 716 ili +385 21 611 207.

Brzi antigenski testovi i dalje se mogu obaviti organizaciji Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije – ispostava Makarska i to u Domu zdravlja od 15. rujna u vremenu od 8,00-10,30 sati i od 17,00-19,00 sati, a moguć je izlazak mobilnog tima na teren po dogovoru. Za sve informacije treba nazvati na broj +385 99 543 3532.

Brzi antigenski testovi mogu se obaviti i u organizaciji Life Poliklinike u prostorima na Autobusnom kolodvoru u Makarskoj. Od 15. rujna do 19. rujna radno vrijeme će biti od 9,00-13,00 i od 16,00-20,00 sati, a daljnje radno vrijeme ovisit će o interesu građana, kažu u Poliklinici Life. Sve informacije mogu se dobiti na +385 (0)95 5052719.

