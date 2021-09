GOLIJADA U PLOČAMA- Novi poraz Zmaja i Uranije

Odigrano je 5. kolo 3. HNL- Jug u kojem je postignuto čak 29 pogodaka, a to je nešto više od tri po utakmici. Posebno su oduševili susreti u Pločama i Biogradu. Jadran Lp je ispratio Vodice sa sedam komada, razigrani Marko Musulin bio je prvo ime utakmice teško će netko u nastavku prvenstva postići 4 pogotka i imati 2 asistencije. Vodičani su na tri utakmice u gostima primili 15 pogodaka, četvrti im je ovo ovosezonski poraz i čini se da ih čeka teška borba za ostanak na trećeligaškom jugu. Primorac i Zagora odigrali su u Biogradu infarkt utakmicu, imali su Unešićani do 83. minute prednost od 2:0. Zatim Primorac u šest minuta postiže tri pogotka za tri boda i znatno popravlja svoj položaj na tablici. Susjedski derbi Uskoka i Sloge završio je bez pobjednika, a bliže pobjedi bila je domaća momčad koja je u dva navrata pogađala okvir vrata gostiju. Hrvatski vitez je iznenadio Zadar na Stanovima sa nova tri boda momčad iz Posedarja je trenutno na drugom mjestu. Najbolji strijelac u prošlom prvenstvu Baldo Cicijelj ovaj put nije pogodio mrežu gostiju iz Metkovića, ali je sudjelovao u oba postignuta pogotka Dubrovčana. Igrači Junaka su razveselili svoje navijače nakon pobjede nad Zmajem iz Makarske, najbolji igrač utakmice Ivan Mastelić u dva je navrata tresao mrežu Josipa Bartulića. Urania je u Baškoj Vodi doživjela uvjerljiv poraz protiv mlade momčadi Neretvanca, sva tri pogotka gosti su postigli u drugom poluvremenu. Baškovođani su i dalje u ovom prvenstvu bez pobjede, a misle li pobjeći sa začelja u idućim utakmicama morat će igrati znatno bolje. Split je u Ivanbegovini došao do prve ovosezonske pobjede, iako je Kamen više od sata bio s igračem više to mu nije pomoglo da osvoje barem jedan bod. U lokalnom derbiju između OSK-a i Hrvaca sa još dva znaka osim neodlučnog mogla je završiti ova utakmica. Otočani su početnu prednost iz prvog poluvremena čuvali do prve minute sudačke nadoknade, a onda je pogodio Grgat za konačnih 1:1.

Rezultati:

Jadran LP – Vodice 7 : 2, Primorac – Zagora 3 : 2, Uskok – Sloga 1 : 1, Zadar – Hrvatski vitez 0 : 1, GOŠK Dubrovnik – Neretva 2 : 0, Junak – Zmaj 3 : 1, Urania – Neretvanac 0 : 3, Kamen – Split 0 : 1, OSK – Hrvace 1 : 1

Poredak:

Jadran LP 13, Hrvatski vitez 12, Sloga 9, Junak 9, Neretvanac 8, Uskok 8, GOŠK Dubrovnik 8, Primorac 7, Hrvace 7, Neretva 7, Zagora 6, Kamen 5, Zadar 5, Split 5, OSK 4, Zmaj 4, Vodice 2, Urania 1.

U idućem kolu Zmaj je domaćin Uraniji, kako se u vrijeme odigravanja utakmice igra i međunarodni turnir za mlađe uzraste Zmaj je ponudio Uraniji tri mogućnosti, odgodu utakmice, Zmaj domaćin u Opuzenu ili zamjenu domaćinstva, no Baškovođani ne prihvaćaju ni jednu od tih mogućnosti pa je neizvjesno kada će se odigrati ova utakmica.

Raspored 6. kola:

Neretva – Neretvanac, Split – Junak, Hrvatski vitez – Kamen, Sloga – Zadar, Vodice – Uskok, Hrvace – Jadran LP, Zagora – OSK, GOŠK Dubrovnik 1919 – Primorac

Jakov Kovačević/IvoR