CRO RACE 2021.: Cilj treće etape u četvrtak 30. rujna u Makarskoj

Šesto izdanje međunarodne biciklističke utrke CRO Race održat će se od 28. rujna do 3. listopada te ugostiti dvadesetak biciklističkih timova iz Europe, Azije, Amerike i Australije, kroz šest etapa, na trasi većoj od 1 000 kilometara diljem Hrvatske. Brojna zvučna imena svjetske biciklističke scene kroz naš grad proći će u četvrtak jer treća etapa utrke starta 30. rujna u Primoštenu, a završava u Makarskoj. Zbog održavanja 6. izdanja međunarodne biciklističke utrke CRO Race u Makarskoj će u četvrtak, 30. rujna gradska riva biti zatvorena promet već od 6 sati, a za vrijeme prolaska utrke kroz Makarsku poseban režim prometa bit će na snazi u cijelom centru grada. Svi detalji vezani za posebnu regulaciju prometa na području grada Makarske bit će objavljeni sutra 24. rujna tijekom dana.

I ove će godine utrka CRO Race ponuditi brojna uzbuđenja i atrakcije, a prolazit će kroz trinaest županija te obuhvatiti neke već poznate, ali i nove destinacije.

„Uz vrhunska sportska uzbuđenja i zvučna biciklistička imena ovo je jedinstven projekt kojim promoviramo Hrvatsku u više od 190 zemalja svijeta. Ne čudi što utrku CRO Race zovu najljepšom razglednicom Hrvatske jer mi cijelu našu zemlju tijekom tih šest dana prikazujemo iz zraka i pretvaramo u jedinstvenu sportsku arenu” – izjavio je Vladimir Miholjević, bivši hrvatski biciklist i direktor tvrtke Top Sport Events koja je uspješno organizirala svih prethodnih pet izdanja utrke kroz Hrvatsku.

Kao i dosadašnjih godina, utrku će svakodnevno prenositi Hrvatska radiotelevizija, izravan prijenos bit će emitiran i na Eurosportu, a zahvaljujući suradnji s tvrtkom A.S.O. televizijski signal emitirat će se na šest kontinenata – u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Aziji, Africi i Australiji – u čak 190 zemalja. „Zahvaljujem svim državnim institucijama, županijama i gradovima te partnerima i sponzorima što su jednako kao i mi motivirani da svijetu pokažemo kako smo spremni ugostiti manifestaciju na ovako visokoj natjecateljskoj razini te da smo zemlja koja stremi sportskim uspjesima i može zadiviti cijeli svijet svojim prirodnim ljepotama i baštinom” – istaknuo je Miholjević.

Uvrštenje utrke u kalendar Svjetske biciklističke organizacije (UCI) i rang kvalifikacije utrke 2.1 potvrda je odličnog statusa koji CRO Race ima u biciklističkom svijetu. Miholjević također dodaje kako je lista momčadi i ove godine impresivna – timovi Jumbo Visma, Bike Exchange, Israel Start-Up Nation i Bahrain Victorious samo su neki od onih koji su najavili svoj dolazak. To uvelike podsjeća na prethodna izdanja utrke, kad smo u Hrvatskoj imali prilike vidjeti jedne od najvećih imena profesionalnog biciklizma poput Vincenza Nibalija, Marka Cavendisha, Tadeja Pogačara, Primoža Roglića, Adama Yatesa i drugih.

Utrka i ove godine starta iz Osijeka, prolazi kroz Ludbreg, a završava u Varaždinu. Tu uvodnu i ujedno najdužu etapu od 237 kilometara krasi pretežno ravničarski kraj, ali bit će jako zanimljivo vidjeti hoće li bjegovi biciklista od glavne grupe ili vjetar utjecati na grupni sprint na središnjem varaždinskom trgu. Dodatno uzbuđenje u etapi donijet će bonifikacijski sprintevi u Slatini, Koprivnici i u prvom prolasku kroz cilj u Varaždinu. Drugu etapu otvara grad Slunj te se potom biciklisti spuštaju u Ličko-senjsku županiju koja će s finišem u gradu Otočcu prvi put pružiti domaćinstvo završetku jedne etape. Etapa će obuhvatiti biser nacionalnih parkova Plitvička jezera, a za bonifikacijske sekunde biciklisti će se boriti u Perušiću i prvom prolasku kroz Otočac. Cijela se karavana nakon toga seli na obalu, točnije u Primošten odakle će treća etapa duga 167 kilometara voditi kroz Rogoznicu do cilja u Makarskoj. Uzbuđenja neće nedostajati na izuzetno tehnički zahtjevnim prolascima kroz Tučepi, Podgoru i Igrane te najjužnijoj točki ovogodišnje utrke – Živogošću. Četvrta etapa starta u Zadru te preko Starigrada Paklenice nastavlja dinamičnom vožnjom po Jadranskoj magistrali, vodi bicikliste do bonifikacijskog cilja u Senju pa do cilja u Crikvenici. Početak pete etape, koja zahvaća Istarsku i Primorsko-goransku županiju, smješten je u Rabac, s prolaskom kroz Pazin, Kastav, Viškovo i Rijeku te završetkom u Opatiji. Završna, šesta etapa, startat će u Samoboru s prolaskom kroz Svetu Nedelju, Veliku Goricu, Dugo Selo i Vrbovec te posljednji brdski cilj utrke u Svetom Ivanu Zelini nakon kojeg će završiti u Zagrebu.

Posebno vrijedi istaknuti drugi po redu Kids CRO Race, utrku za djecu na virtualnim trenažerima koja će i ove godine krasiti utrku. Projekt će se provesti u suradnji sa školama, a ukupni pobjednik bit će proglašen na glavnoj pozornici u Zagrebu 3. listopada 2021. Takvom vrstom događanja, ističu iz organizacije, želi se potaknuti mlađe generacije na sport i rekreaciju.

Utrci se zasigurno raduje i cjelokupna hrvatska javnost koja je u proteklim izdanjima pokazala svoju strast prilikom prolaska biciklista kroz gradove i mjesta diljem naše zemlje. Tako smo 2019. na utrci CRO Race imali prilike vidjeti razna folklorna društva po Slavoniji, zvončare u okolici Rijeke, Omiške gusare, srednjovjekovne vitezove u Svetom Ivanu Zelini pa čak i Spidermana na Biokovu, koji su bili i više nego gromoglasna podrška biciklistima. CRO Race je bitna sportska manifestacija koja ne samo da promovira biciklizam kao sport, već promocijom prirodnih ljepota i kulturne baštine Hrvatsku stavlja na kartu najatraktivnijih cikloturističkih destinacija svijeta.

