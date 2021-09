U FINALU SUPER KUPA – Vrgorac i Novo vrijeme

Vrgorac i Novo vrijeme igrat će u finalu neslužbenog superkupa Hrvatske, koji se ove sezone igra kao „Final Four“. U prvom polufinalnom susretu „nebeskoplavi“ su nakon ruleta šesteraca slavili protiv šibenske Crnice, dok je bez veće neizvjesnosti u drugom polufinalnom dvoboju Novo vrijeme nadigralo Futsal Dinamo sa visokih 6:0. Tako će u današnjem programu u vrgoračkom Domu sportova ‘Davor Jović junak Domovinskog rata’ Crnica i Futsal Dinamo igrati za treće mjesto, dok će u finalu u „Svebiokovskom“ derbiju igrati Vrgorac i Novo vrijeme.

Rezultati:

Vrgorac - Crnica 3 : 3 ( 2 : 2 ), nakon šesteraca 8 : 7

Novo vrijeme - Futsal Dinamo 6 : 0 ( 4 : 0 )

Strijelci: 1:0 Lasić (2), 2:0 Kanjug (AG-7), 3:0 ( Kazazić (14), 4:0 Kazazić (16), 5:0 Gašpar (33), 6:0 Lasić (40).

Makarani su do početne prednosti došli na početku utakmice kada je nakon udarca Pulinha do lopte došao Lasić i pospremio ju u mrežu Zagrepčana. Novo vrijeme udvostručuje prednost u 7. minuti kada Kanjuh trese vlastitu mrežu. Kazazić je u 14. minuti zabio za 3:0, a iz akumulacije dvije minute potom pogađa za 4:0. U nastavku je Futsal Dinamo igrao sa vratarom-igračem, no bez rezultatske promjene. Gašpar nakon pola sata igre poentira za 5:0, a konačnih 6:0 postavlja svojim drugim pogotkom Lasić u 40. minuti.

Finalni susret između Vrgorca i Novog vremena igra se u 20 sati.

J. Kovačević/arhiva MP