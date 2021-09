18. ODBOJKAŠKI TURNIR “KATE ERCEG” – Međunarodno natjecanje počinje danas, finale u nedjelju

Ove godine, unatoč pandemije koronavirusa ipak će se održati trodnevni Međunarodni odbojkaški turnir ‘Kate Erceg 2021.’ i to 18. put. Turnir se igra u znak sjećanja na tragično preminulu odbojkašicu OK Makarske Katu Erceg s kojom je u prometnoj nesreći život izgubila i njezina prijateljica Ana Andrijašević. Pokrovitelj turnira je Grad Makarska, a na njemu će pored domaće ekipe nastupiti još Sinj i Trogir iz Hrvatske te slovenski Tabor iz Ljubljane i Triglav iz Kranja. Utakmice se igraju na tri dobivena seta, a večeras u 18.30 sati u dvorani na Gradskom sportskom centru Makarska prvu utakmicu odigrat će OK “Makarska” i OK “Triglav”. Finale turnira odigrat će se u nedjelju 26. rujna sa početkom u 11.30 sati.

J. K. /arhiva MP