NOVO VRIJEME Osvojili neslužbeni Superkup u futsalu

Vrgorac – Novo vrijeme 1 : 2 (0 : 1)

Vrgorac. Dom sportova. Gledatelja: 300

Suci: Mario Rajčić i Mario Pavela.

Strijelci: 0:1 Jelavić (20.), 0:2 Pulinho (30.), 1:2 Grbavac (35.).

Vrgorac: Primić, Kraljević, Guilherme, Govorko, M. Gašpar, Jakovljević, Marinović, Martinac, Turić, Marlon, Grabovac, Dragičević, Vučić.

Novo vrijeme: J. Herceg, Vuković, Pulinho, Jelavić, Kazazić, Lasić, Musinov, R. Gašpar, Ora, Horvath, K. Herceg.

Najbolji igrač: Mate Vuković.

Makarsko Novo vrijeme pobjednik je neslužbenog izdanja Superkupa Hrvatske u futsalu, a koji bi se iduće sezone mogao odigrati u službenoj organizaciji HNS. Igrači Tea Strunje nakon što su u polufinalu s visokih 6:0 savladali zagrebački Futsal Dinamo u finalu su s minimalnih 2:1 pobjedili domaćina turnira – Vrgorac. I jedna i druga momčad igrala je ozbiljno, čvrsto i borbeno, a na kraju je pobjeda pripala igračima s južne strane Biokova. Gosti su do početne prednosti došli na isteku prvog poluvremena kada je Jelavić sa snažnim i preciznim udarcem zakucao loptu u vrata Vrgorca. Nakon pola sata igre Novo vrijeme je udvostručilo prednost, na dodavanje Vukovića Pulinho zabija za 0:2. Grbavac je „nebeskoplave“ vratio u igru kada je poentirao u 35. minuti za 1:2. Trener Vrgorca je dvije završne minute odigrao s maksimalnim rizikom kada je s Kraljevićem igrao s vratarem-igračem, no do novog pogotka nisu došli.

Treće mjesto na turniru osvojila je Crnica koja je sa 2:1 pobijedila Futsal Dinamo.

