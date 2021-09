FOTON – Otvaranjem izložbe “Hipnagogija” u Gradskoj galeriji počeli 11. Dani fotografije u Makarskoj

Udruga “Foton” ponovno je ove godine organizirala, Dane fotografije u Makarskoj. U sklopu ovogodišnjih, jedanaestih dana fotografije u Makarskoj bit će tri izložbe fotografija.

Središnja izložba “Hipnagogija” kojom se predstavlja autor Ognjen Ogy Vrljičak otvorena je sinoć u Galeriji Antuna Gojaka, a ostaje postavljena sve do prvog listopada. Posjetitelji je mogu pogledati od ponedjeljka do petka od 8 do 12 i od 18 do 20 sati.

U ime Udruge “Foton” posjetitelje je pozdravila i najavila preostale dvije izložbe Tina Divić, a autora je predstavio Josip Karamatić, ravnatelj Gradske galerije Antuna Gojaka.

„Autor izložbe rođen je u Sarajevu, diplomirao je suvremene medije u Londonu, a trenutno živi i radi u Berlinu i Makarskoj. Crpeći inspiracije iz svakodnevnog života, kao i iz unutarnjih previranja, snova, filozofije i psihologije, Ognjen Ogi Vrljičak fotograf je koji svojim monokromatskim, interpretativnim radom, često zamagljuje granice između stvarnosti i fikcije. Vizualno i stilski njegove fotografije su pod utjecajem talijanskog neorealizma, njemačkog ekspresionizma i nadrealizma. Aktivni je član foto-klubova u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, dobitnik je foto nagrade dnevnog lista “The Guardian”, a sudjelovao je na nekoliko skupnih i samostalnih fotografskih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu”, naglasio je Karamatić, dodavši kako je izložba satkana od tri dijela: Svršetak, Hipnogogija i Porng, a nazvana je po ovom središnjem.

O samom nazivu izložbe istaknuto je da je granično područje između jave i sna dom fascinantnog stanja svijesti gdje se halucinacije i vizije manifestiraju kao projekcije na naš postojeći osjećaj stvarnosti. Psiholozi ovu fazu nazivaju – hipnagogija. Halucinacije koje se javljaju za vrijeme hipnagogije fasciniraju pisce, filozofe i umjetnike dugi niz stoljeća dok su znanstvena istraživanja o njihovim uzrocima i povezanosti s podsvjesnim još uvijek u tijeku. Ova serija fotografija alegorijska je interpretacija sjećanja na neke od osobnih hipnagoških vizija kao i mala kontribucija univerzalnom shvaćanju kolektivnog-nepoznatog.

Podsjetimo, sutra, 26. 9. u pivnici Pivac bit će otvaranje izložbe fotografija S OKUSOM MIRINDE autorice Marije Ivanković. Izložba će biti postavljena od 26. rujna do 3. listopada.

U ponedjeljak, 27. 9. u caffe baru Rockatansky bit će otvorena izložba BEZIMENA mlade autorice Marjete Katić. Izložba će biti postavljena od 27. rujna do 4. listopada 2021. godine.

J.Glučina/IvoR