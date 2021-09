DERBI MAKARSKE RIVIJERE – Zmaj dobio Uraniju

3. HNL- Jug, 6. kolo

Zmaj - Urania 2 : 0 ( 1 : 0 )

Opuzen. Igralište Podvornica. Gledatelja: 50.

Sudac: Jurica Matoš (Solin) 7.

Strijelci: 1:0 Barbosa Tiago-Philco (14.), 2:0 Rašić (60. – KU)

Zmaj: Bartulić -, Mihanović 7, Lozina 7, Kovačević 6,5, Kovačić 7 (od 89. Mihalj -), Rudelj 7 (od 46. Šalinović 7), Barbosa Tiago – Philco 7 (od 74. Sokol -), Okić 6,5 (od 74. Gojak -), Rašić 7,5, Božić 7, Rakić 7. Trener: Vik Lalić 7.

Urania: Guć 6, Paye 5,5 (od 46. Harfi 5,5), Aboeka 5,5, Sikira 6, Tomas 5,5, Frigan 5 (od 63. Pastulović 5,5), Staničić 6 (od 82. Simson -), Hapipi 5, Sall 5 (od 46. Pejković 6). Trener: Željko Mijač 5,5.

Najbolji igrač: Danijel Rašić (Zmaj).

Derbi Makarske rivijere, ujedno i derbi začelja 3. HNL-Jug Zmaj i Urania odigrali su u Opuzenu, a razlog tome je zauzetost terena na makarskom Gradskom centru radi odigravanja Međunarodnog nogometnog turnira Mali Zmaj 2021. Drugom ovosezonskom pobjedom Makarani bježe sa začelja ljestvice, a Urania i dalje drži fenjer s tek jednim osvojenim bodom. Igrači Vika Lalića bolje su otvorili utakmicu i u 14. minuti došli do početne prednosti, na dodavanje Rašića Brazilac Tiago u kaznenom prostoru Baškovođana prevario je svog čuvara i zabio svoj prvi pogodak u dresu „crvenih“ za 1:0. Igrači Uranije nisu pokazali ništa posebno u prvom poluvremenu, a sve njihove pokušaje zaustavljao je čvrsti obrambeni blok Zmaja. I početak nastavka protekao je u nadmoći „domaćih“ igrača, a u takvom ozračju Zmaj je došao do drugog pogotka sa kojim je zaključen rezultat utakmice. Igrala se 60. minuta kada je prekršajem u kaznenom prostoru Uranije zaustavljen Kovačić, a sudac Matoš opravdano je pokazao na bijelu točku. Siguran s 11 metara bio je kapetan Zmaja Danijel Rašić za konačnih 2:0. Trener Uranije Željko Mijač napravio je brojne izmjene, no ni to mu nije pomoglo da njegova momčad postigne barem počasni pogodak. Hoće li ova pobjeda Zmaja uputiti na pravi kolosijek doznat ćemo u idućim utakmicama, a misle li Baškovođani zadnje mjesto prepustiti nekom drugom morat će u nastavku prvenstva igrati znatno bolje i početi osvajati bodove.

J. Kovačević/arhiva MP