PRVA MUŠKA KOŠARKAŠKA LIGA – Amfora debitirala pobjedom

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 50.

Suci: Roko Hordov (Solin), Frane Mijeda i Ivan Hajduk (Split).

Amfora: Radoš, Morris 22, Marcelić 9, Kos 23, Jović 20, Han, Božek 5, Bokšić 1, Pribisalić, Nenadić 4, Filipeti, Vučko. Trener: Nenad Videka.

Samobor: Sedlar 2, Škara 8, Rašić, Ivanković 16, Šola 15, Spaseski 2, Nakić, Karamatić, Lukačić 5, Kramarić, Tomić 18, Kraljić 10. Trener: Zvoimir Perić.

U prvom kolu 1. muške košarkaške lige u Makarskoj su se sastali debitant Amfora i Samobore. Makarani su već u prvom nastupu upisali pobjedu od 84:76. Susret je bio neizvjestan u prvom poluvremenu, ali nakon početnog vodstva Samobora (10:17) igrači Nenada Videke se vraćaju u igru te dolazi do izmjena u vodstvu, a na odmor se otišlo s minimalnom prednošću Amfore od 37:36. U nastavku domaći pojačavaju agresivnost u obrani, preciznost i uspijevaju napraviti osjetnu prednost (57:40). Amforaši do kraja susreta uspijevaju zadržati prednost dok su gosti imali dosta promašaja s linije slobodnih bacanja, a to je olakšalo posao domaćim igračima, no to nikako ne umanjuje njihovu zasluženu pobjedu. Kod Amfore, iako se radi o timskom uspjehu, potrebno je izdvojiti D.J. Morrisa sa 22 koša, 6 skokova i 8 asistencija, Karla Kosa sa 23 koša, 7 skokova i 2 asistencije, kao i Željka Jovića koji je ubacio 20 koševa uz 8 skokova. Kod Samobora najraspoloženiji je bio Leon Tomić s 18 koševa, 16 skokova i 5 asistencija.

Nenad Videka, trener Amfore: – Vrlo važna utakmica za nas, otvaranje kući. Bila je ovo tvrda utakmica, pogotovo u prvom poluvremenu, pretpostavljao sam da će biti tako. Malo su nas poremetili, moram priznati, zonom, no smatram da smo kontrolirali utakmicu, pogotovo u drugom poluvremenu. Ipak, ovo ništa ne znači, tek je prva utakmica, a još ih ima 31 do kraja. Stoga, idemo utakmicu po utakmicu, to je naš plan.

Ostali rezultati:

Dinamo – Ribola Kaštela 70 : 55, Kvarner – Trogir Čagalj 84 : 63, Hermes Analitica – Dubrovnik 101 : 100, Zapruđe – Medveščak 86 : 64.

J. Kovačević/IvoR