HRVATSKI VITEZ PREUZEO VRH – Drago Gabrić, četverostruki strijelac

3. HNL- Jug, 6. kolo

U 6. kolu 3. HNL- Jug domaće momčadi ostvarile su 8 pobjeda, a jedina gostujuća pripala je Neretvancu. Opuzenci su slavili u Metkoviću 55. po redu neretvanskom derbiju, a Metkovčani čekaju na prvenstvenu pobjedu od travnja 2019. Branitelji naslova prvaka ušli su ušli su u niz od tri pobjede, posljednje dvije vani, i vraćaju se u svoj prošlosezonski pobjednički ritam. Zmaj je na „domaćem“ terenu u Opuzenu slavio protiv susjeda iz Baške Vode, susret je protekao u potpunoj nadmoći igrača Vika Lalića. Konačni rezultat mogao je biti još uvjerljiviji da su napadači „crvenih“ bili precizniji. Vodstvo Makarana je zahvalno upravi Opuzenaca na dostupnosti terena i odigravanju utakmice sa Uranijom. U Baškoj Vodi zvona zvone na uzbunu, još se čeka prva ovosezonska pobjeda, a ova momčad očito nema trećeligašku kvalitetu. U osam minuta Hrvatski vitez je zdrobio Kamen i s tri osvojena boda zasjeo na vrh prvenstvene ljestvice. Split je slavio protiv Junaka i tako upisao prvu domaću pobjede za podizanje na tablici, a za pobjedu je najzaslužniji Luka Buble. Prvi poraz doživio je Jadran LP, Hrvace su odigrale dobru utakmicu i zasluženo osvojile tri boda.Vodice su u 6. kolu došli do prve pobjede, predaju na ŠC Račice morao je potpisati kliški Uskok. Gospari su ubilježili treću uzastopnu pobjedu, a susret nije mogao bolje početi za domaće koji su do pogotka došli već u 49 sekundi. Goškovci su u lijepoj seriji u kojoj su osvojili maksimalnih 9 bodova, kvaliteta Caputa, Cicijelja, Žile, Ivaniševića nije sporna, no mali kadar igrača može biti problem u idućim utakmicama. Zagora je ponovo razveselila svoje navijače te petardom u mrežu gostiju ispratila ih u Otok. Zagora je zarana povela preko raspoloženog Gabrića koji je zaredom u četiri navrata tresao mrežu OSK-a. U najboljoj utakmici dosadašnjeg djela sezone Sloga je u Mravincima savladala povratnika među trećeligaše juga – Zadar. Nakon šestog kola bez pobjede su momčadi Uranije i OSK-a koje drže začelje tablice, a još su neporaženi Hrvace i Sloga.

Rezultati:

Neretva – Neretvanac 1 : 2, Zmaj – Urania 2 : 0, Hrvatski vitez – Kamen 3 : 0, Split – Junak 1 : 0, Hrvace – Jadran LP 2 : 0, Vodice – Uskok 3 : 1, GOŠK Dubrovnik 1919 – Primorac 3 : 2, Zagora – OSK 5 : 0, Sloga – Zadar 2 : 0

Poredak:

Hrvatski vitez 15, Jadran LP 13, Sloga 12, Neretvanac 11, GOŠK Dubrovnik 11, Hrvace 10, Zagora 9, Junak 9, Uskok 8, Split 8, Primorac 7, Neretva 7, Zmaj 7, Zadar 5, Kamen 5, Vodice 5, OSK 4, Urania 1

Lista strijelaca:

6 – Drago Gabrić, Marko Musulin, Mario Marić

4 – Luka Vodopija, Ivan Mastelić

3 – Leo Andrić, Josip Sušić, Giorgos Theodosion

Iduće kolo igra se u srijedu 29. rujna, Zmaj ponovo odlazi u Opuzen, ali ovaj put u susretu 7. kola protiv domaćeg Neretvanca.

J. Kovačević/arhiva MP