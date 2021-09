OŠ PODGORA U ERASMUSU – Ugostili predstavnike partnerskih škola iz Švedske, Poljske i Mađarske

U okviru Erasmus+ projekta Approaching Better Teaching, od 13. rujna do 16. rujna 2021. ugostili smo osamnaest učitelja iz partnerskih škola Errarps iz švedskog grada Angelholma, Zespół Szkół iz poljskog grada Dobrzejewice, Szerencsi Rakoczi Zsigmond Reformatus Ket Tanitasi Nyelvu Altalanos Iskola es Alapfoku Muveszeti Iskola iz mađarskog grada Szerencsa.Tema projekta su Inovativne pedagoške metode i tehnike podučavanja koje se primjenjuju u partnerskim školama. Cilj projekta je analizirati i usporediti pristupe i metode usmjerene na učitelja s metodama usmjerenim na učenika te pronaći optimalan omjer između navedenih pristup, izvijestili su iz OŠ Podgora, koja je dio Erasmus+projekta.Po dolasku, goste su upoznali s rasporedom učionica, kabineta i ostalih školskih prostora. Predstavljajući UZ Kanata, upoznali su ih s metodama podučavanja poduzetništva i autentičnog učenja. Nakon predstavljanja, gostujući učitelji su upućeni da u manjim skupinama prate odvijanje nastave. Švedski učitelji su održali nastavni sat u sedmome razredu te putem prezentacija, video uradaka, pjesama i Kahoot kviza dočarali su im svoju državu, njenu tradiciju, običaje i glazbu. Na kraju, dijeleći švedske slatkiše, pokazali učenicima značenje pojma Swedish fika.Drugi dan je započeo radnim sastankom ravnatelja tijekom kojeg su kroz razgovor analizirali i uspoređivali obrazovne sustave partnerskih država, strateške obrazovne dokumente, materijalne uvjete u našim školama, pedagoške metode koje se koriste u nastavi, načine vođenja škola i ostala važna pitanja. Učitelji su u manjim skupinama, poštujući epidemiološke mjere, nazočili nastavi. Koordinatorice projekta su na svojim sastancima dogovarale pojedinosti završnog izvješća I eTwinninga. Učiteljica Katarina Čošković je održala radionicu o alatu za pravljenje radnih listića, Worksheet Crafter. Mađarski učitelji su održali nastavni sat osmom razredu tijekom kojega su prezentirali mađarsku tradiciju, običaje i kulturu. U sklopu upoznavanja hrvatske kulture i gastronomije za gostujuće učitelje organiziran je posjet Makarskoj.Treći dan je započeo prisustvovanjem gostiju nastavnim satima. Poljski učitelji su održali nastavni sat nakon čega su petaši znali više o Poljskoj, poljskim običajima, tradiciji i kulturi. Gostujući učitelji su dobili prigodu komentirati ono što su vidjeli, postavljati pitanja i tražiti objašnjenja u digitalnom obrascu. U popodnevnim satima je organizirana tura planinarenja po Biokovu do vrha Vošac i posjet popularnoj turističkoj destinaciji SkyWalk na kojoj su nastale spektakularne i nezaboravne fotografije. O tradicionalnoj kulinarskoj ponudi, gosti su saznali više u odličnom lokalnom restoranu.Posljednji dan projektnog sastanka također je protekao u radnom ozračju. Gosti su nazočili nastavnim satima, a koordinatorice su pripremale završetak projekta. Svi su učitelji zajedno, kroz razgovor, odradili evaluaciju sastanka i cijelog projekta. Podijeljene su potvrde o sudjelovanju sudionicima. Nakon tradicionalnog dalmatinskog ručka, uputili su se u Split gdje smo gostima dali prigodu da upoznaju Dioklecijanovu palaču, rivu i stari dio grada Splita.

J.M./OŠ Podgora