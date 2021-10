CRO RACE DOČEKALO NEKOLIKO TISUĆA MAKARANA I GOSTIJU – Milan Menten najbrži od Primoštena, Josip Rumac četvrti

Najljepša sportska razglednica Hrvatske ponovo je otišla u svijet i iz Makarske te s Makarskog primorja zahvaljujući utrci CRO Race.

Organizator utrke CRO Race je tvrtka Top Sport Events koja je sve ovo pokrenula i dokazala se kao uspješna u organizaciji svih dosadašnjih izdanja toura. U ovoj etapi koja obuhvaća više od tisuću kilometara diljem Hrvatske, a uvrštena je u kalendar Svjetske biciklističke organizacije (VCI) i rang kvalifikacijske utrke 2,1 osigurala je da ponovo ugostimo najbolje bicikliste i timove svijeta. Vrhunska sportska uzbuđenja i kadrovi Hrvatske emitiraju se na šest kontinenata svijeta.

Makarska je već šestu godinu domaćin CRO Racea, a pored sportskog ovaj događaj svjetskih razmjera ima i veliki turistički značaj kako za Makarsku tako i za susjedne općine Brela, Bašku Vodu, Tučepi i Podgoru.

Bicikliste je u Makarskoj bodrila krcata riva. Dočekali su ih direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Sttela, zamjenica gradonačelnika Grada Makarske Antonia Radić Brkan, ispred Općine Podgora Siniša Vela te Slavo Jakša, ravnatelj Javne ustanove Park prirode Biokovo. Bicikliste su za vrijeme prolaska preko makarske rive burno pozdravili velik broj domaćina i gostiju, a veliku feštu u gradu podno Biokova uveličala je makarska Gradska glazba.

Belgijac Milan Menten član momčadi (Bingoal) pobjednik je treće etape CRO Racea vožnje od Primoštena do Makarske u dužini od 167 kilometara. Menten se najbolje snašao u završnom sprintu treće etape na makarskoj rivi i osim etapne pobjede, odjenuo i majicu vodećeg u ukupnom poretku na polovici šestog izdanja Cro Racea. Belgijac je snažno potegao u završnom sprintu, ostavio je iza sebe Tima Van Dijkea iz Jumbo Viste, koji je bio vidljivo razočaran kad je shvatio da je izgubio završni sprint od Mentena. Treći je u cilj ušao Norvežanin Andres Skaarseth (Uno H). Za nas je prava priča dana bio Josip Rumac jer je Hrvat u talijanskoj momčadi Androni stigao u cilj u Makarskoj kao četvrti, što je najbolji etapni rezultat nekog Hrvata još od 2017., kada je Kristijan Đurasek osvojio kraljevsku etapu, baš povrh Makarske jer se tada uspinjalo na vrh Biokova. Treća etapa utrke kroz Hrvatsku startala je u Primoštenu sa ciljem u Makarskoj, a kretala se Jadranskom magistralom preko Rogoznice, Marine, Kaštela, Solina, Splita, Omiša, Baške Vode, Makarske, Tučepi, Podgore, Živogošća, Gornje Podgore i ponovo Makarske. Bijeg dana imala je skupina od pet vozača, bili su to Španjolac Jon Barrenetxe (Caja Rural), i Xabier Mikel Azparren (Euskaltel), Talijan Davide De Cassan (Firuli), Nijemac Robert Jageler (Metalltechnik) i Poljak Adam Stachowiak (HRE Mazowsze Serci Polski). Imala je ta petorka najveću prednost od šest minuta u odnosu na glavnu skupinu prije no što ih je peleton počeo hvatati. Na prvom usponu dana na Dupcima iz vodeće skupine izdvojila su se dvojica Španjolaca, a brdski cilj osvojio je Barrenetxea ispred Azparrena. U Makarskoj je prolazni cilj osvojio Jageler ispred Stachowiaka. Do najjužnije točke ovogodišnjeg CRO Racea Živogošća vodeću skupinu je dostigla glavna skupina 20 kilometara prije cilja. Kad se krenulo na završni uspon , u jednom trenutku je pelatom predvodio mladi Norvežanin Olaf Kooij u majici vodećeg , a po svemu sudeći nije mogao biti ozbiljna prijetnja u završnom sprintu pa je ostao bez majice vodećeg.

- Ovaj rezultat je kombinacija momčadskog rada i toga što sam imao dobre noge. Bila je ovo teška etapa , stalno se išlo gore-dolje, ali dobra stvar je bila što smo u prvom djelu etape imali povoljan vjetar , pa nam je bilo lakše u glavnoj skupini. To smo iskoristili da uštedimo snagu u peletonu, kazao je pobjednik treće etape i novi vodeći Belgijanac Milan Menten.

Rezultati treće etape (Primošten – Makarska)

1. Milan Menten (Belgija) 3,58,33

2. Mick van Dijke (Nizozemska)

3. Anders Skaarseth (Norveška)

4 . Josip Rumac (Hrvatska (Androni Giacattoli)

5. Stephen Williams (VB/Bahrain

Ukupni poredak

1. Milan Menten 14,12,34

2. Anders Skaarseeth + 3,0

3. Mick van Dijke +6.0

Jakov Kovačević/IvoR