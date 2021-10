FUTSAL – Biokovskim derbijem kreće nova sezona 1. HMNL

Danas kreće 31. izdanje Prve hrvatske malonogometne lige, a što možemo očekivati od 10 najboljih hrvatskih klubova ostaje za vidjeti. Očekuje se kvalitetnije prvenstvo od prošlosezonskog, jer se dosta igrača vratilo u hrvatske klubove, a među njima su Luka Suton, Đuraš, Kuraja, Gašpar, Sesar, ali su došli novi i kvalitetni stranci. Nema sumnje da će u pravoj borbi za naslov biti samo dva kluba, branitelj naslova Olmissum i Novo vrijeme iz Makarske. Naše prvenstvo ne može se uspoređivati s prvenstvima Španjolske, Italije Rusije, Portugala jer su tamo financijska sredstva tolika da je to sa našeg gledišta nestvarno. Financije su veliki problem hrvatskih klubova, i radi toga je naša liga u europskoj sredini. I u našem prvenstvu je velik financijski nesrazmjer jer su zagrebački klubovi limitirani u odnosu na Olmissum i Novo vrijeme, a novac ipak puno toga diktira. Među klubovima kojima je glavni cilj ostati su novi prvoligaši Šibenik 1983 i Futsal Pula te zagrebački Alumnus. Crnica je izgubila najviše u prijelaznom roku, dosta im je igrača otišlo, a imaju problema i sa ozljedama. Bilo je promjena i u ostalim klubovima, Futsal Dinamo je na Super kupu igrao loše, ali se očekuje da će novi trener Matija Đulvet to popraviti. U vrhu bi mogao biti i Vrgorac koji se dosta pojačao, a isto vrijedi i za Square. Među njima je i splitski Universitas koji je u svoje redove doveo Duju Bajrušovića. No, ipak bi Olmissum i Novo vrijeme trebali biti nedodirljivi u borbi za dva prva mjesta, Omišani su jaki , ali su Makarani bolje odradili prijelazni rok. Iako su im otišli Osredkar, Bajrušović, Sokol, Pašalić i Rodrigo, ali bi dolaskom novih igrača trebali biti bolji nego lani.

Raspored 1. kola:

Petak: Vrgorac – Novo vrijeme (18 sati), Olmissum – Alumnus Sesvete (20 sati)

Subota: Futsal Dinamo – Universitas (19 sati), Crnica – Square (20 30)

Nedjelja: Futsal Pula – Šibenik 1983 (15 sati)

J. Kovačević/arhiva MP