NOVO VRIJEME – Slavili u Vrgorcu

Prva HMNL, 1. kolo

Vrgorac - Novo vrijeme 2 : 4 (1 : 1)

Vrgorac. SD Dom sportova Davor Jović. Gledatelja: 300.

Suci: Mislav Đeko i Boris Stanić. Treći sudac: Milosav Šimac. Delegat: Dražen Bumbak.

Strijelci: 0:1 Kazazić (5.), 1:1 Guilherme (6.), 1:2 Jelavić (21.), 1:3 Pulinho (26.), 2:3 Kazazić (33. -AG), 2:4 B. Gašpar (37.),

Vrgorac: Primić, Martinac, Govorko, Jakovljević, M. Gašpar, Guilherme, Dragičević, Marinović, Kraljević, Turić, Bošković, Grbavac, Vučić. Trener: Krešimir Čubelić.

Novo vrijeme: Herceg, B. Gašpar, Kazazić, Pulinho, Jelavić, Vuković, Musinov, Suton, Lasić, R. Gašpar, Horvath, Ora, Bašković. Trener: Teo Strunje.

Najbolji igrač: Pulinho (Novo vrijeme).

Novu sezonu 1. HMNL otvorili su Vrgorac i Novo vrijeme koji su odigrali odličnu utakmicu u „Svebiokovskom“ derbiju. Nakon ravnopravnog prvog poluvremena u kojem su pred njegov kraj „nebeskoplavi“ mogli otići s vodstvom na odmor. Makarani su bolje otvorili nastavak susreta i tako došli do vrijedne pobjede na gostovanju u Tinovu gradu.

Nakon početnog ispitivanja snaga Novo vrijeme je došlo do prednosti u 5. minuti nakon što je Kazazić iz slobodnog udarca zakucao loptu u desni gornji kut Primićevih vrata. Već u idućoj minuti domaći su poravnali rezultat, nakon dodavanja Martinca ovosezonsko pojačanje Vrgorca Guilherme zabija za 1:1. Iduću prigodu imao je Kazaziću 9. minuti je zaobišao Primića, a njegov udarac s gol-crte izbacuje Jakovljević. Pulinho prijeti u 13. minuti, ali obrana domaćih blokira njegov udarac. Vrgorčani uzvraćaju u 17. minuti preko M. Gašpara, no njegov udarac brani Herceg. Bošković je u 19. minuti umjesto mreže pogodio gredu gostiju, a to je ujedno bila zadnja prilika u prvom poluvremenu. U prvoj minuti nastavka Novo vrijeme preko Jelavića ponovo dolazi u vodstvo. U iduće dvije minute Primić brani udarce Horvatha, a zatim uz pomoć vratnice još jedan udarac Jelavića. Igrači Tea Strunje u 26. minuti udvostručuju prednost, Pulinho se oslobodio svog čuvara i pucao, Primić odbija njegov udarac, Brazilac je najbrži na odbijancu te poentira za 1:3. Vrgorac je smanjio zaostatak u 33. minuti kada je Govorkov udarac Kazazić nespretno poslao u svoju mrežu za 2:3. Minutu nakon toga brani udarac M. Gašpara, a Martinac igra rukom u polju Novog vremena. Kako je to bio šesti prekršaj domaćih Kazazić iz kaznenog udarca s 10 metara nije bio precizan. To je mogao kazniti Martinac koji u kontranapadu trese vratnicu gostiju. Gosti u 37. minuti odlaze na 2:4, nakon što je Pulinho pogodio vratnicu domaćih najbolje se snašao Blago Gašpar te postiže svoj prvi pogodak u dresu Novog vremena. Do kraja susreta domaći su pokušali s vratarom-igračem, ali se rezultat više nije mijenjao.

J. Kovačević/arhiva MP