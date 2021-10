JU MARA U 2020. OSTVARILA MILIJUN I 667 TISUĆA KUNA PRIHODA – ‘Vrata otvorena za svakoga, veseli me da je prepoznat naš rad’

ravnateljica JU MARA, podnoseći Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće na sjednici makarskog Gradskog vijeća naglasila je da je, unatoč koroni, 2020. bila uspješna i realizirani su brojni projekti kojima je povećan broj zaposlenih osoba. To pokazuju i financije. Ostvarili su milijun i 667 tisuća kuna prihoda, od čega su od Grada dobili 22 posto, 12 posto su vlastiti prihodi, a 67 posto zaradili su od projekata.

- U provedbi je ‘Zaželi Sunce’ koji posao donosi za 12 žena, projekti za Dječji vrtić “Biokovsko zvonce”, za makarske osnovne škole…Poduzetništvo je prekretnica rada, nakon formiranja Centra za poduzetništvo, MARA je primljena po načelu izvrsnosti. Tu su ‘znakovi kvalitete’ za poduzetnike Eljuga i Marina design. Za Premis ‘klikom do sladoleda’ poboljšao poslovanje.

Tko je zatražio pomoć od nas iz Makarske i s Makarskog primorja, ponudili smo besplatnu uslugu zahvaljujući čemu su odobrene su investicije vrijedne 6 milijuna kuna. U ‘Osjeti Makarsku’ sudjeluju Glazbena škola Makarska i Strukovna škola Makarska, tu je energetska obnova kuća, edukativni programi s 14 ciklusa, pohađao 441 polaznik, a to je do sada više od tisuću polaznika. Komunikacija je obostrana. Veseli me da je naš rad prepoznat iako nas je samo troje, naglasila je ravnateljica JU MARA,

Marina Puharić pohvalila je rad JU MARA, povratne informacije su izvrsne, a projekti su podigli kvalitetu turističke usluge, naglasila je.

Marko Ožić- Bebek izrazio je zadovoljstvo i čestitao Lidiji i njezinom timu na dobro obavljenom poslu.

