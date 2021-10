PALI LI SE NARANČASTI ALARM – Zmaj ponovo poražen

Ploče. Igralište Jadranovo. Gledatelja: 50.

Sudac: Ante Žilić (Škabrnja). Pomoćnici: Kraljević i Čulina.

Strijelci: 1:0 Kožul (36.), 2:0 Rodin (77.).

Neretva: Kozina, Rodin (od 88. Milan), Kožul, Marić (od 46. M. Jelavić), B. Jelavić, Buhač (od 82. Gustin), Miličević, E. Raguž, Batinović (od 46. Zovko), Anković, P. Raguž.

Zmaj: Bartulić, Mihanović (od 46. Šalinović), Lozina, Serdarević (od 72. Čović), Kovačević, Tomaš (od 72. Rudelj), Kovačić, Brnić (od 65. Barbosa), Bauk, Rašić, Rakić (od 65. Sokol).

Najbolji igrač: Nikola Rodin (Neretva).

Ogled starih suparnika Neretve i Zmaja odigran je u Pločama, a razlog tome je suspenzija igrališta Iza vage u Metkoviću. Obrane jednih i drugih već su na dvadesetak metara od svojih vrata otklanjale svaku moguću opasnost po Kozinu i Bartulića. Tek u 20. minuti dogodilo se prvo veće uzbuđenje na ovom susretu, Kovačić je s centra pobjegao obrani domaćih, no u kaznenom prostoru sustigao ga je jedan igrač Neretve. Kovačić je pao, a igrači i klupa Zmaja očekivali su da će sudac Žilić dosuditi kazneni udarac. Arbitar iz Škabrnje nije mislio tako i samo je dao znak da se igra nastavi, a po viđenom na snimci čini se da je sudac pogriješio. Neretva je došla do početne prednosti u 36. minuti, nakon ubačaja sa desnog boka lopta dolazi do Kožula koji ju posprema u vrata Bartulića za 1:0. I u drugom poluvremenu domaći i gosti pokazali su istu strategiju igre. U takvom ozračju Neretva je došla do drugog pogotka s kojim je zaključen rezultat utakmice. Nakon udarca iz kuta Rodin je najviši u skoku i glavom zakucava loptu u mrežu Zmaja za konačnih 2:0. Metkovci su mogli i do trećeg pogotka u 83. minuti, no udarac Zovka završio je na gredi Makarana.

Nakon odigranih 8. kola Zmaj se nalazi pri dnu prvenstvene ljestvice (16), dvije pobjede, jedan neodlučan rezultat i pet poraza učinak je igrača Vika Lalića. Uz Uraniju „crveni“ su postigli najmanje pogodaka (5), a obrana im je još i dobra (12), iako je odigrana polovina jesenskog dijela prvenstva igre i rezultati Zmaja zabrinjavaju sve njihove navijače.

Jakov Kovačević/arhiva MP