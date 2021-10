KORISNICI SOCIJALNE POMOĆI – Godinu dana nakon zaposlenja neće izgubiti stečena prava

Gradski vijećnici jednoglasno su podržali izmjene Odluke o socijalnoj skrbi kojima je napravljen važan iskorak za osobe koje primaju socijalnu pomoć, a žele i mogu raditi – prvi put će im biti omogućeno da u slučaju pronalaska zaposlenja ne izgube svoja ranija prava koja će moći koristiti još godinu dana. Automatski gubitak prava na primanje bilo kakve pomoći u slučaju i kratkotrajnog pronalaska zaposlenja, najčešće na određeno i uz minimalnu plaću, bio je glavni razlog zbog čega su korisnici dosada radije birali sigurne prihode od socijalne pomoći nego nesigurno zaposlenje.

-Odluka se mijenja kako bismo korisnicima stalne socijalne pomoći omogućili da oni i nakon što počnu ostvarivati određene prihode i zaposle se i dalje imaju mogućnost korištenja socijalne pomoći Grada Makarske i to na godinu dana. Na to smo se odlučili jer brojni korisnici socijalne pomoći ne žele prihvatiti nesigurna zaposlenja, a znaju da će odmah izgubiti svoja prava na ostvarivanje socijalne pomoći. Na ovaj način želimo ih uključiti u zajednicu, dati im mogućnost da prihvate izazov, da se uključe a da to automatski ne znači da gube socijalna prava koji su do tada ostvarivali i to najmanje godinu dana. Cilj je da se uključe u društvo, ostvaruju prihode i da se uvjere da to nije nikakav bauk, pojasnio je Dražen Kuzmanić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti.

Novim izmjenama omogućeno je da se kriteriji financiranja obroka u osnovnim školama ubuduće propisuju pravilnikom koje će donijeti gradonačelnik kako bi se ubrzala procedura. Naime, cilj je izbjeći situacije da primjerice neko dijete ne bi čekalo ostvarenje prava na marendu mjesec ili dva dok se ne održi sjednica Gradskog vijeća, naglasio je pročelnik u svom obrazloženju izmjena.

Gradski vijećnici jednoglasno su podržali i izmjenu koja se donosi na prijevoz studenata. Dosada je bilo pravilo da se financira povratna karta Makarska-mjesto studiranja-Makarska. Ubuduće će se financirati autobusna karta iz oba smjera, Makarske ili mjesta studiranja.

Grad Makarska će po prvi put sufinancirati prijevoz učenicima srednjih škola kojima država ne financira prijevoz a to su učenici koji žive u učeničkim domovima ili privatnom smještaju.

Inače, prijevoz učenicima srednjih škola koji putuju u Omiš ili Split sufinancira država ali ne i onima koji žive u domovima ili privatnom smještaju. Taj dio troškova odlučio je snositi Grad Makarska i na taj način pomoći roditeljima i učenicima koji pohađaju srednju školu van Makarske.

Tina Međurečan, u ime kluba vijećnika SDP-Stjepan Zelić, naglasila je da se odluke vezane za socijalnu skrb trebaju mijenjati, oblikovati i razvijati u skladu s potrebama građana zbog čega klub smatra da se radi o iznimno važnoj odluci. – Podržavamo sve izmjene a posebno izmjene vezane za financiranje prijevoza učenicima jer im pomažemo u njihovoj najosjetljivijoj dobi odvojenosti od roditelja. To će i financijski i emocionalno olakšati i jednima i drugima, istaknula je Međurečan.

Izmjene su podržali i vijećnici NLO-a Ivana Miočević Franić i Petar Kelvišer uz primjedbe da je nakon VII. izmjene došlo vrijeme i za donošenje potpuno nove odluke, dok je vijećnik HDZ-a Miro Mucic spomenuo svoj raniji prijedlog povećanja iznosa poklona za treće i svako sljedeće novorođeno dijete.

Predsjednica Gordana Muhtić (SDP) predložila je vijećnicima da zapišu sve svoje prijedloge jer će se uskoro na dnevnom redu naći izrada nove Odluke o socijalnoj skrbi.

Marina Puharić podržala je donošenje nove Odluke o socijalnoj skrbi naglasivši kako se nada da će u tekst biti uvrštene i mjere za posvojitelje i potpomognutu oplodnju.

-Osobno se želim osvrnuti na prvu izmjenu jer mislim da je osobito važno da Grad bude potpora ljudima koji iako primaju socijalnu pomoć nisu digli ruke od vlastitog zaposlenja. Upravo će ovim izmjenama taj korisnik neko od svojih socijalnih prava moći koristiti još godinu dana od zaposlenja. Svima nam je jasno da osoba koja živi ispod ruba siromaštva i uspije zaposlit mora proći jedno određeno vrijeme da može samostalno pokrivati sve svoje novčane obveze, naglasila je SDP-ova gradska vijećnica Marina Puharić.

www.makarska.hr/IvoR