RUKOMET – Kingtrade igrao nakon godinu dana

II HRL –Jug, 1. kolo

Kingtrade - ARDI 20 : 33 (11 : 15)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 25

Suci: Nives Parađina (Marina) i Stefano Rajković (Split).

Delegat: Petar Bulum (Mlinište).

Kingtrade: Mustapić 2, Ivanić 3, Jurjević, Kijundžić, Lozo 1, Puharić, Urlić 5, Maslać, Brozović 7, Stakić 2. Trener: Dino Mendeš.

Sedmerci -

ARDI: Brnin 3, Avdić 10, Putica, Bulje 3, Dabelić 5, Ćustović 1, Lončarica 3, Barišić, Boško 1, Marušić 3, Hajrović, Peručić 4. Trener: Antonio Lončarica.

Sedmerci: 3 / 3

Rukometaši Kingtradea nakon godinu dana ne igranja, radi pandemije koronavirusa, sinoć su odigrali prvenstvenu utakmicu 1. kola II HRL-Jug protiv novaka u ligi ARDI-ja. Važnije od rezultata je činjenica da je u vrlo kratkom vremenu Dino Mendeš uspio okupiti igrače i započeti prvenstvo, a za bolje rezultate bit će potrebno više treninga i igrača. Sa ovim igračkim kadrom i malim budžetom bit će teško biti konkurentan ostalim ligašima. Kako bi ostali među drugoligašima bit će potrebno nekoliko pojačanja. Goste je u početno vodstvo doveo Avdić, a sa dva pogotka Brozović je preokrenuo rezultat. Kingtrade je vodio i sa 3:2 i 4:3, a onda su gosti iz Dubrovnika prebacili u brzinu više i poveli s 9:4. Pred kraj prvog poluvremena povećali su vodstvo na 12:5, no do odlaska na odmor borbeni domaćini smanjili su rezultat na 11 : 15. Početkom nastavka bolje fizički pripremljeni gosti povećavali su rezultat u svoju korist, a u 51. minuti imali su 13 zgoditaka prednosti. Tu su razliku održali do kraja utakmice, a o pitanju pobjednika ove utakmice nije bilo dvojbi. Kod Kingtradea su najefikasniji bili Brozović i Urlić, a kod gostiju Avdić je bio strijelac 10 pogodaka, a još se osam igrača upisalo u listu strijelaca.

J. Kovačević/Ž. Kovačić