ZANIMLJIVOSTI U OBILJEŽAVANJU DANA GRADA – Pješačke ture za osnovnoškolce, Likovna kolonija na Kačićevu trgu, promenade klapa i zborova

Učenici makarskih osnovnih škola, zbog poštivanja epidemioloških mjera, ove će godine proslavu Dana grada doživjeti na drugačiji način, upoznajući prirodu, ulice, trgove, povijesne ličnosti…

Sve to stoji iza projekta Grada Makarske ‘Edukativna pješačka tura: ‘Makarska..i’, a u okviru koje će tijekom dva dana, 19. i 20. listopada, sedam odjeljenja koje pohađaju učenici 5. razreda, pod vodstvom svojih nastavnika, korak po korak, upoznati Makarsku.

- Organizirajući edukativnu pješačku turu nastojali smo je osmisliti kao zanimljiv i duhovit način upoznavanja grada. Učenici će po razredima tijekom dva dana, svaki razred u svoje vrijeme, krenuti od Napoleonova spomenika, preko Sv. Petra, Gradskog muzeja Makarska, Informativnog centra makarske Turističke zajednice doći do Trga Tina Ujevića, Kačićeva trga, Mletačke česme, Malakološkog muzeja, Parka prirode Biokovo do Šetališta fra Jure Radića, noseći u rukama ‘kartu s blagom’, a koja je i podloga za oslikavanje Makarske. Na svakoj lokaciji dočekat će ih stručna osoba i približiti im povijest i značaj to dijela grada. Na kraju puta čekaju ih Agata i Tina Divić. Djeca će sudjelovati u kvizu, a najbolji će biti nagrađeni majicama koje je oslikala umjetnica Divić – otkrila nam je Sandra Vranješ, savjetnica za kulturu u Odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske.

I u pogledu glazbenih nastupa ove godine su uvedene novosti. Neće biti organiziran jedan glazbeni događaj na nekom od trgova već će makarske klape i zborovi na ulicama promenadama uljepšati rođendan svoga grada.

U takvom ozračju će biti i ovogodišnja Likovna kolonija koju organizira Gradska galerija “Antun Gojak”. Svi umjetnici će sa štafelajima ‘okupirati’ Kačićev trg, koji će im biti i motiv za nova likovna ostvarenja.

J. Morović