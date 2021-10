VELIKO IZNENAĐENJE POD BIOKOVOM – Puljani na krilima sjajnog Luketina do velike pobjede

Prva HMNL, 2. kolo

Novo vrijeme - Futsal Pula 2 : 3 (2 : 1)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 200.

Suci: Krešimir Grgurević (Sibinj) 7 i Tomislav Katinić (Slavonski Brod) 7. Treći sudac: Šimatović. Delegat: Kurtaj.

Strijelci: 0:1 Lasić (8-AG), 1:1 Kazazić (12), 2:1 Pulinho (19), 2:2 Horvath (34 – AG), 2:3 Stojković (36).

Novo vrijeme: Herceg 7, Pulinho 7, Jelavić 6, Kazazić 6,5, Vuković 6, Suton 6, Lasić 6, Sanc 6,5, Musinov 6, R. Gašpar -, B. Gašpar 6,5, Ora -, Horvath 5,5, Bašković -. Trener: Teo Strunje 6.

Futsal Pula: Luketin 9, Grbić 7, Mataja 7,5, Bilić 6,5, Šulentić 7,5, Danijel Moravec 7, Dean Moravec -, Urošević 6,5, Galešić -, Hasanbašić 7, Vukmir 7,5, Stojković 8, Jamičić -. Trener: Frane Despotović (8).

Igrač utakmice: Žarko Luketin.

Nakon pobjede na otvaranju nove futsal sezone u Vrgorcu, Novo vrijem na domaćem terenu u drugom kolu 1. HMNL nije opravdalo ulogu velikog favorita protiv novaka u ligi Futsal Pule, a najzaslužniji za neočekivanu slavlje gostiju u Makarskoj bio je njihov sjajni vratar Žarko Luketin. Puljani su bodove zaslužili trkom, borbenošću, htjenjem i odlučnošću, ali i velikom dozom sreće.

Uvodni dio utakmice protekao je u napadačkoj igri jednih i drugih, a prvu izglednu prigodu imali su domaći u 3, minuti kada je udarac B. Gašpara zaustavio Luketin. Gosti su uzvratili preko Mataje minutu potom, no Herceg je obranio njegov pokušaj. Kazazić prijeti u 7. minuti ali Luketin je dao naslutiti da će ovo biti njegova večer. U 7. minuti u igru je ušao ovosezonsko pojačanje Novog vremena reprezentativac Venezuele Sanc i odmah pokušao savladati vratara gostiju koji bez većih problema zaustavlja njegov udarac. Puljani su do neočekivane prednosti došli u 8. minuti kada je nesretni Lasić pospremio loptu u mrežu Hercega za 0:1. Gosti su u 11. minuti mogli povećati prednost, no udarac Deana Moraveca sjajno brani Herceg. Blago Gašpar pokušava u 11. minuti savladati vratara gostiju ali lopta završava na vratnici gostiju.Makarani dolaze do poravnanja rezultata u 12. minuti, Kazazić vara svog čuvara i preciznim udarcem zakucava loptu u vrata Luketina za 1:1. Do nove prednosti igrači Frane Despotovića mogli su doći u 17. minuti, a Herceg je upisao još jednu dobru obranu. Potpuni preokret dogodio se u 19. minuti, Pulinho je svoj prodor završio snažnim udarcem, a lopta se od vratnice Luketina odbila u mrežu za 2:1. Početak nastavka donio je prvu šansu gostima, ali je Grbić za malo bio neprecizan. Revanširao mu se Suton u 22. minuti čiji je udarac obranio Luketin. Stojković opasno prijeti u 26. minuti, ali blok domaćih izbacuje loptu u korner. Na novu priliku čekalo se do 32. minute, Sanc je snažno pucao sa desetak metara a Luketin je nogom obranio njegov udarac. Puljani su poravnali rezultat u 34. minuti, a strijelac za „zelene“ bio je igrač Novog vremena Horvath. Do novog blitzkriega dolazi u 36. minuti, nakon ubačaja Šulentića sa desnog boka Stojković neobranjivim udarcem šale loptu u mrežu Hercega za 2:3. Nakon minute odmora trener domaćih Teo Strunje preuzima maksimalan rizik i igra sa Jelavićem u ulozi vratara-igrača, a takva igra donijela mu je nadu u poravnanje rezultata . U kaznenom prostoru Pule prekršajem je zaustavljen B. Gašpar i suci su opravdano dosudili šesterac. Udarac Kazazića sa 6 metara obranio je Luketin i time postao najzaslužniji što su bodovi potpuno neočekivano otišli u Pulu. Nakon kraja utakmice igrači i stručni stožer gostiju burno su proslavili prvu gostujuću prvoligašku pobjedu.

Jakov Kovačević /Željko Kovačić