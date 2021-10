STIPE BRNIĆ I JOSIP GOJAK – Donijeli bodove Zmaju

3. HGNL-Jug, 9. kolo

Zmaj - Split 2 : 1 (1 : 0)

Makarska. Igralište na GSC. Gledatelja: 50.

Sudac: Ante Sočo (Stobreč) 6,5. Pomoćnici: Kukulj i Taraš. Četvrti sudac: Znaor. Delegat: Gambiraža.

Strijelci: 1:0 Brnić ((21), 1:1 Luetić (48-11m), 2:1 Gojak (90).

Zmaj: Bartulić 7, Mihanović 6,5 (od 66. Šalinović 6,5), Lozina 7, Serdarević 7, Kovačević 7, Tomaš 6,5 (od 76. Gojak 7,5), Kovačić 7, Brnić 8 (od 90. Božić -), Okić 7 (od 76. Tiago -), Bauk 7, Rašić 7. Trener: Vik Lalić : 7,5.

Split: Mikačić 6,5, Čović 7, Luetić 7, Jelavić 6,5, Buble 6 (od 68. Babić 5,5), M. Kukoć 6, B. Kukoč 6, Ožegović 6,5, Granić 6,5 (od 73. Tomičić -), Mamić 6 (od 46. Gale 6,5), Barać- (od 15. Kapetanović 7). Trener: Ivan Radeljić :6,5

Najbolji igrač: Stipe Brnić (Zmaj).

Okršaj radničkih i klubova sa dresovima crvene boje odigrali su u Makarskoj Zmaj i Split, a domaći su izborili vrijednu i nadasve važnu pobjedu. Dramatično je bilo iščekivanje pobjedonosnog pogotka igrača Vika Lalića čiji je džoker sa klupe Gojak zabio pogodak u 90. minuti za tri važna boda sa kojima je Zmaj prekinuo negativnu, a Split pobjednički. Od početka utakmice obje momčadi igrale su otvoreno i napadački želeći što prije doći do rezultatske prednosti, a prvu priliku za to imali su gosti u 5. minuti preko Jelavića čiji udarac nije bio precizan. Makarani su iz prve izgledne prigode došli do prednosti, igrala se 21. minuta kada je Okić uposlio Brnića koji sa 10-12 metara preciznim udarcem šalje loptu iza leđa Mikačića za 1:0. Mreža Splita tresla se i u 32. minuti, no sudac Sočo nije priznao pogodak radi prekršaja domaćih u napadu. Nastavak susreta bio je sadržajniji i neizvjestan, u 48. minuti u kaznenom prostoru Zmaja prekršajem je zaustavljen Kapetanović. Sudac je pokazao na bijelu točku, a siguran sa 11 metara bio je Luetić za 1:1. Kovačićev pokušaj iz slobodnog udarca u 56. miuti zaustavio je vratar gostiju Mikačić, a minutu potom Okić je zatresao gredu Splićana. Momčad Ivana Radeljića mogla je u 59. minuti doći do potpunog preokreta, ali Čović nije uspio pogoditi prazna vrata Zmaja. Revanširao mu se Kovačić u 86. minuti kada ni on nije bio pucački raspoložen. Veliko slavlje domaćima donijela je 90. minuta, na desnoj strani Kovačić i Tiago odigrali su dupli pas, Brazilac je uposlio Gojaka koji zabija za konačnih 2:1. U sudačkoj nadoknadi Ožegović je mogao do novog poravnanja, sjajnom obranom u tome ga je onemogućio mladi vratar domaćih Bartulić. Trener domaćih Lalić pogodio je sa izmjenama igrača dok se za gostujućeg Radeljića to ne može kazati. .Jesu li igrači Zmaja napokon našli dobitnu formuli vidjet će se u utakmicama koje slijede, a misli li ostati u vrhu ljestvice Split bi se trebao vratiti pobjedama.

Jakov Kovačević/IvoR