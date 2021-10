HOTELI MAKARSKA – Vranjičanke se prošetale Makarskom

Druga HRL- Jug (žene), 2. kolo

Hoteli Makarska – Petason Vranjic 26 : 43 (11 : 23)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 35.

Suci: Branimir Maloča i Ante Mandić (oba Solin).

Hoteli Makarska: L. Ravlić, Pavlinović 2, Bandur 5, Vujčić, Vranješ 1, Selak 7, Jurilj 1, Juričić 5, M. Ravlić 1, Ivanac 1, Ševelj, Šalinović 3. trener: Leona Lendić-Kovačević.

Petason Vranjic: Boko 7, Draganić 8, Vidović 1, Staničić 6, Vukić 1, Mijatović 10, Praničević, Maloča 4, Smajić, Jerković 3, Crugn 3, Ljubičić. Trener: Suzana Čoko-Vulikić.

Sedmerci: Hoteli Makarska 1/1, Petason Vranjic 4/5.

Rukometašice Petason Vranjica s lakoćom su pobijedile u Makarskoj, a 17 pogodaka razlike je odraz kvalitete ovih ekipa. Domaće rukometašice povele su preko Anđele Selak u 1. minuti s 1:0, a bila je to prva i zadnja prednost Hotela Makarska. Kada su gošće pojačale tempo serijom pogodaka preokreću rezultat u svoju korist, a u 13. minuti dolaze do prednosti od + 7 (5:12). Gošće su do odlaska na odmor sa nekoliko brzih akcija bile efikasne i već tada utakmicu lišile svake neizvjesnosti. U drugom poluvremenu Suzana Čoko-Vulikić daje priliku igrati svim igračicama, a igralo se bez prevelikog naboja. Do 45. minute vodstvo gošća kretalo se oko 10 pogodaka prednosti , a nakon toga igračice Leone Lendić-Kovačević kao da su nestale sa parketa. Vranjic je do kraja utakmice serijom uzastopnih zgoditaka pobjegao na veliku prednost i na kraju su njegove rukometašice čak 43 puta tresle mrežu domaćih.

Kod Hotela Makarska su Selak, Juričić i Bandur bile manje loše od ostalih, a kod gošća najbolja i najefikasnija je bila Petra Mijatović, a uz nju još su raspoložene za igru bile Marija Draganić i Maja Boko.

Rezultati:

Split 2010 II – Metković 34 : 27

Orkan – Zadar 37 : 13

Knin – Marina Kaštela 9 : 28

H. Makarska – P. Vranjic 26 : 43

ŽARK Split – Sinj odgođeno

Poredak:

Orkan 4, Petason Vranjic 4, ŽARK Split 2, Marina Kaštela 2, Split 2010 II 2, Sinj 0, Metković 0, Hoteli Makarska 0, Zadar 0, Knin 0.

Iduće kolo igra se 16. 10. 2021. godine, rukometašpice Makarske gostuju kod ekipe Marina Kaštela.

Jakov Kovačević /IvoR