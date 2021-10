AMFORA – U produžetku ostali bez nagrade

Prva košarkaška liga, 3. kolo:

Amfora : Hermes Analitica 79 : 86 ( 21 : 14, 17 : 21, 5 : 11, 26 :23, 10 : 17)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 70.

Suci: Dino Vukušić, Josip Strikić i Luka Pribisalić.

Delegat: Ladislav Omero.

Amfora: Radoš 6, Morris 18, Marcelić 5, Kos 8, Jović 12, Han 4, Božek 20, Pribisaliuć 6, Filipeti-, Klepo -.

Trener: Nenad Videka.

Hermes Analitica: Jelavić 7, Mileković 9, Zanki 2, Kordić 7, I. Svoboda 18, Šimić -, Jakšić -, Šutalo 19, Jurički -, Kučić 16, N. Svoboda 8.

Trener: Zvonimir Mravak.

Košarkaši Amfore nakon početne pobjede i tijesnog poraza u Zadrudočekali su u 3. kolu Prve HKL favoriziranu momčad Hermes Analitice te nakon veoma dobre igre u produžetku izgubili rezultatom 79 : 86. Već je otvaranje susreta dalo naslutiti kako će mimo svih očekivanja gledati jednu neizvjesnu utakmicu, Amfora je zaigrala čvrsto i dobrom napadačkom igrom pomalo iznenađujuće nakon prve četvrtine vodila sa 7 koševa prednosti (21:14). Zagrepčani kvalitetnije ulaze u drugu četvrtinu te nakon njene polovice prvi put dolaze do minimalne prednosti 25 : 26, a nakon toga domaći i gosti se izmjenjuju u vodstvu. Amfora je na odmor ipak otišla zasluženim vodstvom od 38 : 35. U trećoj dionici igre postignuto je tek 16 koševa, a Hermes u zadnju dionicu igre ulazi s 3 koša prednosti (43 : 46). U četvrtoj četvrtini igrala se odlična košarka, oba kluba su se izmjenjivala u vodstvu i dalo se naslutiti kako bi o pobjuedniku mogla odlučiti jedna lopta. Pred kraj regularnog dijela pri rezultatu 64 : 64 Šutalo pogađa jedno slobodno bacanje, nakon promšenog drugog domaći izvode lijepu akciju gdje Božek s krila pogađa za 3 poena koja donose vodstvo igračima nenada Videke od 67 : 65. U idućem napadu lopta ponovo dolazi do visokog Šutala koji uspijeva poravnati rezultat, Amfora je nakon toga propustila priliku da ponovo dođe do prednosti. Šutalo još jednom dovodi Hermes u vodstvo od 67 : 69, zadnja akcija domaćih donosi šut Jovića za 3 koša i pobjedu, no lopta se odbija i dolazi do Božeka koji sa zvukom sirene postiže koševe za produžetak. U dodatnih 5 minuta nakon vodstva Amfore 73 : 71 lopta dolazi do Svobode koji sa istekom napada pogađa za 3 poena i novog vodstva Hermesa. Potom gosti igraju bolje i dolaze do pobjede, a da je bilo i obrnuto ne bi bilo nezasluženo. Kod Amfore su se istakli Božek ( 20 koševa, 8 skokova), Morris (18 koševa, 7 skokova, 6 asistencija) i kapetan Jović (12 koševa, 4 skoka, 5 asistencija), kod gostiju su najbolji bili Šutalo (19 koševa, 12 skokova), I. Svoboda ( 18 koševa, 2 skoka, 3 asistencije) i Kučić (16 koševa, 4 skoka, 4 asistencije).

Trener Amfore Nenad Videka: – Bila je ovo prava „muška“ utakmica. Imali smo na kraju šut za pobjedu, izvukli smo produžetak. Da kažem da smo zadovoljni – nismo, kad imaš šut za pobjedu i ne pogodiš ne možeš biti zadovoljan. Igračima nemam što zamjeriti jer su se stvarno borili, imali smo problem cijeli tjedan sa ozljedama igrača, a uz to su nam se ozlijedila dva visoka igrača. Tako je njihov centar Šutalo, pogotovo u završnici i u produžetku utakmice, dominirao i nama ga je bilo teško zaustaviti. Čestitam Hermesu na pobjedi, a na nama je da nastavimo kvalitetno raditi i nadam se da će nam se to negdje vratiti.

Trener Hermes Analitica Zvonimir Mravak: – Prvenstveno čestitam svim našim igračima na pobjedi, a domaćoj momčadi na borbenosti. Očekivao sam njihov čvrst pritisak, a dobro su otvorili utakmicu dok smo mi cjeli susret tražili svoj ritam i na kraju prelomili utakmicu u svoju korist. Na kraju smo imali i malo sreće i uspjeli doći do važnih bodova.

Rezultati:

Dinamo – Jazine Arbanasi 96 : 68, Bosco – Dubrovnik 82 : 69, Omiš Čagalj – Medveščak 101 : 92, Kvarner 2010 – Ribola Kaštela 83 : 85, Zapruđe – Samobor – 66 : 78, Amfora – Hermes Analitica 79 : 86.

Poredak:

Dinamo 6, Hermes Analitica 6, Bosco 5, Kvarner 2010 5, Ribola Kaštela 5, Zapruđe 4, Dubrovnik 4, Amfora 4, Samobor 4, Omiš Čagalj 4, Jazine Arbanasi 4, Medveščak 3.Iduće kolo: Bosco – Amfora (16. 10. 2021.).

Jakov Kovačević /arhiva MP