KINGTRADE – Marino Urlić donio pobjedu pogotkom u zadnjoj minuti

Mokošica – Kingtrade 15 : 16 ( 12 : 7)

Mokošica: T. Prkačin, Vuletić, Šanje, Nemedi 2, Hladilo 1, Zec, Kristić, D. Prkačin 2, Njavro 1, Padovan 5, Šutalo 3, Miloslavić 1, Vučićević.

Kingtrade: Maslać, Mustapić 2, Lukin, Pivac 2, Lozo, N. Urlić 5, Brozović 4, Kujundžić, M. Urlić 3.

Sedmerci: Mokošica 2/2, Kingtrade ½

Radi zauzetosti dvorane u Dubrovniku Mokošica i Kingtrade prvenstvenu utakmicu 2. kola odigrali su u Makarskoj, a Makarani su upisali prve ovosezonske bodove. Na koncu vrlo teško u pravoj drami završnice kada je iskusni Marino Urlić zabio za pobjedu u zadnjoj minuti susreta. U prvom poluvremenu Dubrovčani su bolje otvorili utakmicu i poveli sa 2:0, no Kingtrade ih je uhvatio pogodcima M. Urlića i Brozovića. Mokošica u 14. vodi sa 7:3, a do odlaska na odmor njihovo vodstvo naraslo je na 12:7. Od početka drugog djela sa pojačanom obranom i efikasnijom igrom Kingtred se približio na dva pogotka zaostatka (12:10), a u 41. minuti rezultat je bio poravnat (13:13). Kada je u 53. minuti došlo do novog poravnanja (15:15) do zadnjeg minuta utakmice mreže se nisu tresle, a onda je u zadnjoj minuti Marino Urlić zabio za konačnih 15:16. Mokošica je imala još nekoliko sekundi posljednjeg napada, ali ga nisu iskoristili i u Dubrovnik se vraćaju praznih ruku.

Ostali rezultati:

Trogir II – Split 31 : 34, Krilnik – Solin 20 : 33, Kamičak – Opuzen 24 : 22, Trilj – Vodice 24 : 27, ARDI – Korčula 33 : 26.

Poredak:

ARDI 4, Solin 4, Vodice 4, Kamičak 4, Biograd 2, Korčula 2, Opuzen 2, Split 2, Kingtrade 2, Jelsa 2, Trogir II 0, Trilj 0, Mokošica 0, Krilnik 0

Iduće kolo: Kingtrade – Kamičak ( 16. 10.)

Jakov Kovačević