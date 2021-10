JADRAN LP PONOVO NA VRHU – Urania i dalje bez pobjede

Treća HNL – Jug, 9. kolo

Jedna utakmica 9. kola odigrana je u srijedu, jedna u petak, a u nedjelju je jedna odgođena. U osam odigranih postignuto je 28 pogodaka što je dobar prosjek, domaći klubovi ubilježili su pet pobjeda, gosti dvije dok je jedna utakmica završila bez pobjednika. Derbi kola trebao se odigrati u Opuzenu, kiša je natopila travnjak Podvornice i dvoboj između Neretvanca i Hrvatskog viteza je odgođen. Kolo su u srijedu otvorili Zadar i Zagora, a bodovi su ostali na Stanovima. Neretva je u Otoku ostvarila prvu ovosezonsku pobjedu u gostima, a u tome im je pomogla propusna obrana OSK-a, osobito u prvih pola sata kada su gosti tri puta tresli mrežu Ćurkovića. Susret u Makarskoj između Zmaja i Splita bio je dramatičan do kraja, a pobjedu makarskim „crvenima“ i tri boda donio je Gojak pogotkom u 90. minuti. Makarane je u početnu prednost doveo Stipe Brnić u 21. minuti, gosti su poravnali iz kaznenog udarca u 48., a onda je uslijedio već opisani kraj utakmice. Jadran LP je pobjedom nad Primorcem opet preuzeo vrh, a prohladno i kišno vrijeme nije dozvolilo da momčadi pokažu više. Napokon se otvorilo u Ivanbegovini, Kamen je upisao prvu domaću pobjedu ove sezone. Crni su potopili Hrvace, a razigrani Marin Jonjić i Branimir Kujundžić najzaslužniji su za to. Ni promjena trenera Uraniji nije donjela ništa dobrog, Marović im je u Baškoj Vodi zabio tri pogotka i ostavio ih na nuli u rubrici pobjeda. Uskok je na Klisu opet odigrao loše, samo 2:2 protiv GOŠK-a nije zadovoljilo domaće navijače. U zadnjih 6 kola Klišani su upisali tek jednu pobjedu , a bit će im teško i u idućem kolu kad gostuju u Biogradu. Junak je u Sinju bio bolji od Vodica, ali je to potvrdio tek u drugom poluvremenu kada je postigao tri pogotka. Je li Junak sa ovom pobjedom, nakon tri uzastopna poraza , okrenuo list stranice na kojoj se priča o uspjesima vidjet će se u idućim utakmicama.

Rezultati:

Zadar – Zagora 2 : 0, OSK – Neretva 2 : 4, Zmaj – Split 2 : 1, Jadran LP – Primorac 2 : 1, Kamen – Hrvace 3 : 0, Uskok – GOŠK Dubrovnik 2 : 2, Junak – Vodice 3 : 1, Urania – Sloga 0 : 3

Poredak:

Jadran LP 22, Hrvatski vitez 21, Sloga 19, Neretvanac 14, Neretva 14, Split 14, Hrvace 13, Uskok 13, GOŠK Dubrovnik 1919 12, Junak 12, Primorac 11, Zadar 11, Zagora 10, Zmaj 10, Kamen 9, Vodiće 8, OSK 7, Urania 1

Lista strijelaca:

7 – Marko Musulin, Mario Marić

6 – Drago Gabrić, Mario Marović, Ivan Mastelić, Mislav Pezo, Krešimir Luetić, Josip Sušić

5 – Ivan Vodopija

Iduće kolo igra se u subotu 10. listopada, Zmaj je gost Hrvatskog viteza u Posedarju.

Jakov Kovačević