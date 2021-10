IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKE – Na birališta 14. studenog od 7-19 sati

Sukladno Odluci o izboru članova viieća mjesnih odbora na području grada Makarske Gradsko vijeće Grada Makarske donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grad Makarska i to za mjesne odbore: Ratac-Zelenka, Bili brig-Gorinka, Plaža-Sinokoša, Centar, Bidol-Vrpolje, Istok-Dugiš te Veliko Brdo.

Izbori za vijeća mjesnih odbora odrežat će se 14. studenog 2021. u vemenu od 7 do 19 sati.

Detaljniji podaci objavilo je Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na čelu s predsjednicom Larom Rakušić Ivanković, na službenim stranicama Grada Makarske.

Kandidacijske liste dostaviti do 27. listopada

Prijedlozi kandidacijskih lista za mjesne odbore dostavljaju se Izbornom povjerenstvu za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na adresi Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1/1, soba br. 9, svakim radnim danom od 9 do 13 sati, subotom i nedjeljom od 9 do 12 sati te dana 27. listopada 2021. godine od 8 do 24 sata.

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači. Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova sukladno posebnom zakonu. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti najmanje 30 potpisa birača.

Obrasci prijedloga kandidacijskih lista mogu se preuzeti u zgradi Grada Makarske, soba br. 9 ili na službenoj internetskoj stranici Grada Makarske www.makarska.hr.

Biračka mjesta za provedbu izbora određena su rješenjem koje će biti objavljeno na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Grada Makarske www.makarska.hr

