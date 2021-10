Crveni križ Makarska u listopadu organizira još dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi i to: 26. listopada u Tučepima u općinskoj vijećnici od 9 do 12 sati. U Makarskoj akcija DDK-a bit će 29. listopada u Domu zdravlja od 9 do 12 sati.

Pozivamo sve zdrave osobe od 18 do 65 godina da se odazovu akcijama, s obzirom da na transfuziji Split je deficit svih krvnih grupa.

J.G./arhivaMP